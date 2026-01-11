Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Record nedorit al acestui sezon

Salvamont România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, un număr ridicat de solicitări de urgență în zona montană. Dispeceratul a fost sunat de 121 de ori, fiind salvate 123 de persoane în urma intervențiilor.

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 09:15
- Facebook

„Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați să intervină la un număr îngrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarna. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Salvamont România.

În urma acestor intervenții, salvamontiștii au reușit să salveze 123 de persoane aflate în dificultate pe munte.

Dintre acestea, 61 au necesitat transport medicalizat și au fost duse la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, în timp ce celelalte persoane au fost transportate de către apropiați.

Articolul continuă după reclamă

Salvamontiștii au anunțat și că au mai preluat 41 de solicitări pentru informații și recomandări privind traseele turistice montane.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată în încheierea mesajului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

salvamont romania apeluri urgenta
Înapoi la Homepage
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Record nedorit al acestui sezon