Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Record nedorit al acestui sezon

Salvamont România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, un număr ridicat de solicitări de urgență în zona montană. Dispeceratul a fost sunat de 121 de ori, fiind salvate 123 de persoane în urma intervențiilor.

„Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați să intervină la un număr îngrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarna. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Salvamont România.

În urma acestor intervenții, salvamontiștii au reușit să salveze 123 de persoane aflate în dificultate pe munte.

Dintre acestea, 61 au necesitat transport medicalizat și au fost duse la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, în timp ce celelalte persoane au fost transportate de către apropiați.



Salvamontiștii au anunțat și că au mai preluat 41 de solicitări pentru informații și recomandări privind traseele turistice montane.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată în încheierea mesajului.

