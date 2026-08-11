SRI a pregătit peste 1.000 de profesori să identifice elevii extremiști. Programul a costat 1 milion de euro

Peste 1.000 de profesori, inspectori și consilieri școlari din România au participat la cursuri susținute de experți ai Serviciului Român de Informații (SRI), în cadrul unui program destinat prevenirii radicalizării și extremismului violent în școli. Proiectul Previsio, derulat între iunie 2024 și iunie 2026, a costat aproape un milion de euro, iar participanții au fost instruiți să recunoască posibile semne ale radicalizării în rândul elevilor și să știe cum să reacționeze.

Potrivit Snoop, la cursurile organizate în mai multe hoteluri din țară au participat 1.180 de profesori, inspectori și consilieri școlari, precum și 320 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Cursurile au durat două zile și au fost susținute față în față de experți SRI. Ulterior, participanții au avut de rezolvat exerciții pe o platformă dedicată proiectului.

Proiectul Previsio a costat aproape un milion de euro

Proiectul „Previsio-Prevenirea radicalizării și a extremismului violent în sistemul de învățământ preuniversitar” a fost implementat de SRI în perioada iunie 2024-iunie 2026. Finanțarea s-a ridicat la aproape un milion de euro. Din această sumă, 850.000 de euro au provenit din fonduri europene prin Programul Național de Securitate Internă 2021-2027, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, iar alți 95.000 de euro au venit de la bugetul de stat.

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Partenerii proiectului au fost Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, iar în cadrul programului au fost instruiți și angajați ai MAI. Primele cursuri Previsio au avut loc în februarie 2025. În martie 2026, SRI a lansat și Previsio 2, un proiect în valoare de peste 400.000 de euro, finanțat din fonduri europene și derulat în perioada februarie 2026- august 2027.