Cazurile de violenţă extremă în care sunt implicaţi adolescenţi continuă să şocheze, la nici două săptămâni de la moartea lui Mario.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 12:51

În Gorj, trei tineri au sechestrat şi torturat un bărbat o zi şi o noapte, până când victima, grav rănită, a reuşit să ceară ajutor. Unul dintre agresori are 17 ani. Scenele extrem de dure, pe care nu le putem difuza necenzurate, au fost filmate chiar de bătăuşi. Bărbatul a fost legat de un scaun şi lovit crunt. Apoi, tinerii i-au furat şi telefonul.

 Cei trei au fost prinşi după ce bărbatul a reuşit să anunţe poliţia. Doi dintre agresori, de 23 şi 25 de ani, sunt acum cercetaţi în libertate, sub control judiciar, iar al treilea, în vâstă de doar 17 ani, a fost reţinut pentru 24 de ore.

