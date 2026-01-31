Cazurile de violenţă extremă în care sunt implicaţi adolescenţi continuă să şocheze, la nici două săptămâni de la moartea lui Mario.

În Gorj, trei tineri au sechestrat şi torturat un bărbat o zi şi o noapte, până când victima, grav rănită, a reuşit să ceară ajutor. Unul dintre agresori are 17 ani. Scenele extrem de dure, pe care nu le putem difuza necenzurate, au fost filmate chiar de bătăuşi. Bărbatul a fost legat de un scaun şi lovit crunt. Apoi, tinerii i-au furat şi telefonul.

Cei trei au fost prinşi după ce bărbatul a reuşit să anunţe poliţia. Doi dintre agresori, de 23 şi 25 de ani, sunt acum cercetaţi în libertate, sub control judiciar, iar al treilea, în vâstă de doar 17 ani, a fost reţinut pentru 24 de ore.

