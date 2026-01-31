Caz de violenţă extremă, în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat de un scaun, bătut până la leşin şi jefuit de trei indivizi în propria casă. Unul dintre bătăuşi are doar 17 ani. Agresorii nu s-au mulţumit doar cu tortura, au şi filmat întreaga scenă. Toţi trei au fost prinşi de poliţişti, dar judecătorii nu au considerat că sunt suficient de periculoşi pentru a sta după gratii.

Scenele de o cruzime greu de descris în cuvinte au fost filmate chiar de către bătăuşi. Surzi la rugăminţile bărbatului care în imagini apare deja legat în scaun, îi cer acestuia portofelul, apoi îl lovesc fără milă.

Ore întregi a durat tortura, iar la final bătăuşii s-au mai şi fotografiat lângă trupul inert al bărbatului. Victima are 30 de ani, iar agresorii sunt doi bărbaţi de 23 și 25 de ani şi un adolescent de 17 ani. Faptele s-au petrecut în noaptea de miercuri spre joi, într-o locuinţă din localitatea Slobozia, care ţine de Târgu Jiu. Bărbatul a leşinat de la lovituri, iar agresorii l-au lăsat şi fără telefon mobil. Victima nu a putut contacta poliţia decât a doua zi.

Vecinilor unuia dintre bătăuşi nu le-a venit să creadă când au văzut imaginile. "E un copil al unei familii bune.Probabil că sub influenţa alcoolului, bănuiesc. Vedeţi că alcoolul acesta niciodată nu e ok".

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate, tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe. Agresorii adulţi au fost prinşi şi reţinuţi chiar în ziua în care a fost depusă plângerea.

Adolescentul, o zi mai târziu. Judecătorii au decis însă că e suficient ca bătăuşii să fie cercetaţi sub control judiciar şi monitorizaţi cu brăţări electronice. La rândul său, victima a refuzat să ceară ordin de protecţie.

Diana Severin

