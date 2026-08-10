Dunărea rămâne fără apă, iar din nisip ies la suprafaţă epave, vestigii de război și urme ale unor oameni dispăruți. O echipă Observator a pornit pe firul fluviului de la intrarea în ţară şi până la vărsare. Prima oprire: în Serbia, aproape de Porțile de Fier II. Urmăriţi un material realizat de Cristi Popovici şi Răzvan Petrescu.

Prahovo, Serbia. La nici un kilometru de pământul românesc, Dunărea dezvăluie un peisaj pe care nimeni nu şi-ar fi imaginat că-l va putea vedea vreodată. Sunt imagini rare, dezvăluite doar atunci când Dunărea scade foarte mult. În jurul meu, pe o distanță de câțiva kilometri, ies la suprafață tot mai multe epave. Autoritățile sârbe au început să curețe fluviul, însă operațiunea este greoaie și periculoasă, pentru că în interiorul navelor se mai pot afla explozibili și muniție. Dintre cele 21 de epave incluse în prima etapă, au fost recuperate până acum doar șapte. Alte zeci rămân ascunse sub apă.

Navele au avut un rol important în Al Doilea Război Mondial

Dunărea a scăzut, iar din apă ies fantomele celui de-Al Doilea Război Mondial. Epavele sunt nave ale flotilei germane, scufundate chiar de propriile echipaje în urmă cu 82 de ani. Germanii voiau să blocheze înaintarea sovieticilor pe fluviu. Războiul s-a terminat, pericolul nu: unele nave ar putea avea și acum muniție și explozibil la bord.

Articolul continuă după reclamă

Vestea că secretele dunării au ieşit la suprafaţă i-a făcut pe mulţi să îşi dorească să vadă cu ochii lor ce au ascuns apele în tot acest timp. Vlada şi-a facut o mică afacere şi duce turiștii la epave pentru 20 de euro.

"Eu am 74 de ani şi nu ţin minte să fie apa atât de mică", spune Petru Smiga, localnic Prahovo.

Și în Ungaria, apele scăzute ale Dunării scot la lumină vestigii de război. Într-un port din Budapesta au fost descoperite o motocicletă militară, mine antitanc și rămășițele a doi soldați germani.

Printre obiecte se află și discurile lor de identificare, cu inscripții încă vizibile. În război acestea erau rupte în două la moartea unui militar, iar o parte ajungea la autorități, pentru ca familia să fie anunțată. Cum discurile au fost găsite intacte moartea celor doi soldați nu a fost mai mult ca sigur raportată niciodată.