Negocieri la Cotroceni pe Legea Salarizării şi formarea unui nou Guvern

Preşedintele Nicuşor Dan reia mâine negocierile cu liderii fostei Coaliţii, iar miza este de sute de milioane de euro. Încearcă un acord politic pentru Legea Salarizării, care a stârnit proteste de amploare. În paralel, va discuta şi despre instalarea unui nou Guvern.

Proiectul care a declanșat proteste în Sănătate, Educație și primării trebuie adoptat luna aceasta, altfel România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

"Pe acea formă a legii, dacă nu i se vor aduce amendamente și mai ales tot ceea ce au spus sindicatele din Sănătate, Învățământ, diferite categorii, din punctul nostru de vedere nu poate fi susținut acel proiect inițial Partidul Social Democrat nu îl susține", a spus Alexandru-Mihai Ghigiu, deputat PSD.

"Dacă ajungem să facem chestiunea asta fără să înțelegem că avem niște plafoane dure atunci acel scenariu devine o catastrofă", a spus şi senatorul USR Ștefan Pălărie.

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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, anunță, însă, că fondul de salarii a crescut de la opt la 12 miliarde de lei după negocierile cu oficialii Comisiei Europene. Iar doi din trei bugetari vor câștiga mai mult după adoptarea legii.

"Anumite componente salariale cu care erați obișnuiți, cum ar fi sporuri, poate că au fost desființate, dar pe ansamblu, pentru că au fost incluse în salariile de bază, aveți parte de creșterea venitului salarial", a transmis Dragoş Pîslaru.

Președintele Nicușor Dan va discuta cu liderii politici și despre instalarea unui nou Guvern.

Social-democrații negociază cu UDMR și disidenții din PNL formarea unui nou Guvern la începutul lunii septembrie. În aceeași formulă, spun surse politice, ar intra minoritățile naționale, parlamentarii neafiliați și grupurile suveraniste PACE și UpR. De cealaltă parte, liderii PNL ar agrea de această dată soluția unui Guvern tehnocrat. Liberalii și-ar dori ca, în acest caz, inclusiv prefecții, secretarii de stat și șefii de agenții din teritoriu să fie oameni fără carnet de partid.

"Continuăm să credem că o formă de Guverne minoritare rotative este pasul, dar sub nicio formă nu poate începe cu un premiu acordat PSD-ului care a dărâmat Guvernul. Avem o propunere de premier, dl Siegfried Mureșan. Deci, în continuare, scenariul rămâne pentru noi valabil", a mai spus Ștefan Pălărie.

Șeful statului a anunțat că va desemna un premier doar dacă va fi sigur că acesta are o majoritate pentru a trece de votul Parlamentului.