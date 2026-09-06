Detalii cutremurătoare în cazul accidentului de ieri din judeţul Suceava, în care doi oameni au murit carbonizaţi. Victimele sunt adolescenţi în vârstă de 16 ani, care nu au avut nicio şansă să scape cu viaţă. Asta în ciuda tuturor eforturilor martorilor. Unul dintre ei a furat maşina familiei şi şi-a chemat amicul la plimbare. Niciunul nu avea de unde să anticipeze că o distracţie ilegală, de altfel, se poate transforma într-o nenorocire de proporţii. În cursa nebună, băiatul care se afla la volan a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un cap de pod.Acela a fost momentul în care vehiculul s-a aprins imediat.

În curbă, şoferul de ocazie, fără pic de experienţă, a pierdut controlul volanului şi a lovit un cap de pod. Maşina s-a aprins instaneu. Bubuitura a fost atât de puternică încât a trezit din somn mai muţi săteni.

”- Ajutor, ajutaţi-mă, nu mă lăsaţi aici - Am încercat să îl scot. Striga după ajutor. Am laut un topor şi am spart luneta şi am încercat să îl scot din maşină. Dar până la urma s-a aprins toată maşina şi din spate şi nu am mai putut să îl scoatem. 03.45 L-am tras până la jumate, după a rămas blocat acolo”, povestește un martor.

Amândoi băieţii au pierit în capcana de foc. Erau colegi de liceu şi luni ar fi început clasa a 11-a.

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”Am văzut maşina arsă, ei morţi. Teribilişti, aşa cum sunt în ziua de azi. Mi s-au înmuiat picioarele. Eu sunt la biserică gropar, am îngropat o grămadă de lume, dar aşa ceva nu am văzut”, spune un martor.

Sătenii spun că maşina ar fi a familiei unuia dintre tineri, şi că cei doi ar fi făcut toată noaptea curse în viteză pe străzile comunei.

”Toată noaptea se umblă pe aici cu maşina, s-a auzit motorul maşinii. Mergeau cu viteză”.

”Aceeaşi maşină sigur. Că a fost o dată la deal, o dată la vale şi după aia s-a auzit bubuitura aia”.

”Unul spune că era băut, unu. Dar, totuşi, un şofer adevărat. Ceva este”, au spus localnicii.

21 de oameni au pierit într-un singur an în accidente provocate de indivizi fără permis.