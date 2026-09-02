Decizie dură, cu putere de exemplu, după un accident înfiorător. Judecătorii l-au arestat pe tatăl unui adolescent din Suceava, care a dat cu motocicleta peste un copil de cinci ani şi l-a omorât. Conducea fără permis, iar magistraţii au considerat că tatăl lui este părtaş la tragedie pentru că i-a cumpărat vehiculul şi l-a lăsat să meargă cu el chiar dacă nu avea dreptul.

"Mulți copii pe stradă și erau și fetele mele. Între timp am auzit accelerând puternic motorul, după aia o liniște și iar o accelerare din nou. După aia am auzit un impact și țipete", povesteşte Adrian Aniţa, unchiul copilului mort.

Martorii spun că adolescentul de 15 ani a intrat cu motocicleta, în viteză, în grupul de copii. Mergea pe sens interzis, după ce ar fi făcut mai multe drifturi. Copilul de cinci ani a nimerit în faţa motocicletei.

Ce spun martorii despre accident

"S-a speriat când a accelerat în curba acolo, copiii s-au împărțit unul pe dreapta şi el s-a nimerit singur pe stânga", explică Adrian Aniţa, unchiul copilului mort.

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Aproape o oră au încercat medicii să îl resusciteze pe băiatul de cinci ani, dar fără rezultat.

"Eu am auzit-o pe sora lui când a țipat. În 2 minute cred ca eram lângă el, nu mai respira și nu avea puls şi-am început să-i fac masaj cardiac, până a venit ambulanța", spune o asistentă.

În stare de şoc, adolescentul care a lovit copilul a fost dus la audieri, apoi reţinut.

"Băiatul era pe bancă la mine, i-am dat niște apă, părea un pic speriat, în sinea lui era pierdut. Atata a zis dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întaâmplat?", povesteşte un vecin.

Tatăl a fost arestat, iar băiatul se află în arest la domiciliu

Adolescentul este anchetat acum în arest la domiciliu, iar tatăl lui a fost arestat.

"Existând suspiciuni rezonabile că a facilitat activitatea infracţională prin procurarea motocicletei pentru copilul său, dar şi cunoscând faptul că acesta nu deţine permis de conducere", Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava.

"Cum a făcut așa să tragă. Cine îl mai aduce pe nepotul meu înapoi? Părinții nu trebuiau să-i cumpere așa ceva. Sau dacă îi cumpara bai n-ai voie sa ieși cu el pe asfalt pe drum public", spune Virgil Manole, bunicul victimei.

Expertizele au arătat că adolescentul mergea cu 90 de kilometri pe oră în momentul tragediei, aproape dublu faţă de viteza permisă pe acel drum.