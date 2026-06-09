Observator » Evenimente » Ro-Alert pentru locuitorii din nordul Capitalei din cauza unui porc mistreţ

Ro-Alert pentru locuitorii din nordul Capitalei din cauza unui porc mistreţ

Ro-Alert pentru locuitorii din nordul Capitalei din cauza unui porc mistreţ Porc mistreţ - Profimedia Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.06.2026, 15:56 | Modificat la 09.06.2026, 15:57

Autorităţile au emis Ro-alert pentru locuitorii din nordul Capitalei din cauza prezenţei unui porc mistreţ pe o stradă din Pipera, Voluntari. 

Animalul sălbatic a fost surprins pe strada Erou Iancu Nicolae, cunoscută ca o zonă de lux. Oamenii sunt sfătuţi să evite zona şi să rămână în locuinţe.

Totodată, trebuie să păstreze distanţa faţă de animal şi să nu încerce să se fotografieze cu el sau să îl hrănească. În plus, aceştia trebuie să aibă grijă şi de animalele din gospodărie.

Alerta a fost emisă în jurul orei 3.30 pentru locuitorii din nordul Capitalei, existând pericolul ca animalul să ajungă în zonă. 

Articolul continuă după reclamă

Ro-Alert

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
ro-alert porc mistret
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.