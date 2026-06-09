Ro-Alert pentru locuitorii din nordul Capitalei din cauza unui porc mistreţ

Autorităţile au emis Ro-alert pentru locuitorii din nordul Capitalei din cauza prezenţei unui porc mistreţ pe o stradă din Pipera, Voluntari.

Animalul sălbatic a fost surprins pe strada Erou Iancu Nicolae, cunoscută ca o zonă de lux. Oamenii sunt sfătuţi să evite zona şi să rămână în locuinţe.

Totodată, trebuie să păstreze distanţa faţă de animal şi să nu încerce să se fotografieze cu el sau să îl hrănească. În plus, aceştia trebuie să aibă grijă şi de animalele din gospodărie.

Alerta a fost emisă în jurul orei 3.30 pentru locuitorii din nordul Capitalei, existând pericolul ca animalul să ajungă în zonă.