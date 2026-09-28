Video Alertă în nordul județului Tulcea după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc. Armata cercetează zona
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost treziți de mesajele RO-Alert, după ce o dronă s-a prăbușit în apropierea localității Somova. Aparatul a survolat zeci de minute teritoriul Ucrainei, chiar de-a lungul graniței noastre.
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Național a detectat drona la nord de Chilia Veche, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, de la baza aeriană Borcea, pentru a supravegea zona.
Aparatul de zbor fără pilot a pătruns pe teritoriul țării noastre aproximativ zece minute, în apropierea localității Ciatalchioi. Alerta a durat o oră și jumătate. Inspectoratul pentru situații de urgență a emis un mesaj RO-Alert și trei oameni au sunat la 112 pentru că au auzit zgomote foarte puternice și au vrut să afle mai multe informații.
Alerta aeriană a încetat la ora 22:05.
O echipă specializată a MApN se deplasează luni dimineaţă pentru cercetarea zonei.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜