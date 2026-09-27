Momente de panică pentru sute de studenți cazaţi în cel mai mare campus din Cluj-Napoca. Un incendiu a izbucnit într-o cameră de cămin şi sute de tineri au fost evacuaţi în miez de noapte. Trei studenţi au avut nevoie de oxigen, dar, din fericire, niciunul nu a avut nevoie de spitalizare. Flăcările ar fi pornit de la o priză defectă, însă ancheta autorităţilor este în desfăşurare. Între timp, studenţii au fost mutaţi în alt cămin.

Era trecut de miezul nopţii când flăcări uriaşe au năvălit pe fereastra unei camere de cămin din complexul studenţesc Haşdeu. De la etajul cinci, focul ameninţa să se extindă şi la etajul şase.

"Ajutor! Nu putem ieşi afară!"

Alarmele de incendiu i-au trezit din somn pe mulţi dintre cei 200 de studenţi cazaţi în cămin. Cei mai mulţi dintre ei au reuşit să se evacueze înainte să sosească echipajele de intervenţie, dar au fost şi câţiva care rămăseseră în camere.

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"Concomitent cu efectuarea operaţiunilor de stingere, pompierii au efectuat căutări în toate încăperile căminului unde au mai găsit 13 studenţi pe care i-au evacuat", a declarat Andrei Biriş, ISU Cluj.

Fumul gros a inundat etajele superioare

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Totuşi, fumul gros a inundat etajele superioare ale căminului, iar trei studenţi au avut nevoie de ajutorul medicilor de pe ambulanţă.

"Alarmale au sunat şi nu am ştiu ce să fac, nu ştiam dacă este o simulare. Nu ştiam ce să fac pentru că am ieşit din cameră şi era fumul era atât negru şi gros şi nu puteam să respir". "Stăm la etajul 8, am auzit... m-am trezit de la mirosul de fum şi de la gălăgia pe hol. Strigau... când am ieşit pe hol deja era plin cu fum şi am stat în cameră până am aşteptat, până au venit pompierii în cameră şi ne-au evacuat", spun martorii.

Peste noapte, toţi studenţii au fost mutaţi în alt cămin

"Din cei 200 de studenţi relocaţi vom putea aduce înapoi în cămin 100- 150, iar pentru ceilalţi vom căuta alte locuri de cazare până vom reuşi să aranjăm şi să facem funcţionale camerele care au fost direct afectate de incendiu", a declarat Daniel DAvid, rectorul universităţii.

Camera în care a izbucnit incendiul era ocupată de doi studenţi pakistanezi.

"Nu am avut discuţii cu ei. Autorităţile discută în prezent", spune un coleg.

Pompierii cred că flăcările ar fi pornit de la o priză defectă. Cercetările autorităţilor continuă însă, iar conducerea Universităţii va face şi ea propria anchetă.