Visul a avea propria casă devine tot mai greu de împlinit pentru că în marile oraşe e aproape imposibil să mai cumperi ceva, iar cumpărătorii se gândesc de două ori înainte să semneze. Astfel, scad şi tranzacţiile: în primele șase luni, s-au încheiat cu aproape 10% mai puține contracte decât anul trecut.

Locuințele sunt tot mai scumpe. Datele de pe platformele imobiliare arată creșteri de prețuri în aproape toate orașele importante din țară. Pe primul loc în topul scumpirilor se află Timișoara, acolo unde prețurile au crescut cu peste 4% în prima jumătate a acestui an.

Timișoara este urmată de Sibiu, unde sunt prețuri mai mari cu 3,3%, Iași, 2,7%, Cluj-Napoca, 2% și Brașov, 0,2%. Singura excepție unde prețurile nu au crescut este Capitala. Aici vorbim despre un preț mediu pe metru pătrat care a scăzut de la 2.053 de euro la 2.033 de euro, dar o scădere destul de mică, de doar 1%.

Clujul rămâne cel mai scump oraș, acolo unde vorbim despre un preț mediu de 3.155 de euro pe metru pătrat. Cum prețurile sunt mari, românii se gândesc, cântăresc mai mult înainte de a face o achiziție. Iar dacă până acum vorbeam despre un timp mediu de încheiere a tranzacțiilor de 3 luni, acum vorbim despre un termen de aproximativ jumătate de an, până când un român se decide să cumpere o casă.

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Vorbim și despre mai puține tranzacții. În zona București-Ilfov, s-au cumpărat cu 1.4%, mai puține locuințe în comparație cu anul trecut. Iar dacă vorbim la nivel național, vânzările de locuințe au scăzut cu aproximativ 9% față de anul trecut.