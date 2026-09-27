O nuntă ca-n poveşti s-a încheiat cu sirene de ambulanţă! Doi tineri veniţi tocmai din Anglia să îşi unească destinele la Palatul Brukenthal din Avrig au avut parte de o petrecere pe care nu o vor uita prea curând. Mai multor invitaţi li s-a făcut rău, iar autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Mirele şi alţi 16 nuntaşi au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară. Din fericire, niciunul nu a avut nevoie de internare.

O nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig s-a transformat în coşmar pentru o parte dintre cei 80 de invitaţi veniţi să se bucure alături de tinerii miri de seara lor specială. Vreo 30 dintre ei, inclusiv mirele, au început să se simtă rău, la câteva ore după ce s-au aşezat la masă.

Reporter: Cum vă simţiţi?

Mirele: Depinde din ce situaţie mă întrebaţi, că dacă e vorba de atitudine groaznic. Sunt mirele, dacă vă ajută. Toată lumea are toxiinfecţie alimentară.

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Jumătate de nuntă avea greţuri şi stare de vomă, aşa că a fost activat imediat Planul Roşu de intervenţie. Cei care au sunat la 112 au fost chiar ospătarii, imediat după ce primii invitaţi au început să se simtă rău. În scurt timp, întreg domeniul a fost împânzit de ambulanţe, iar 30 dintre participanţii la nuntă au primit îngrijiri medicale chiar aici la faţa locului.

O parte dintre meseni, care se simţeau mai rău, au fost duşi la spital. "La unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu au fost aduşi de la Avrig 17 pacienţi cu simptome de toxiinfecţie alimentară. Niciunul dintre pacienţi nu a necesitat internarea în spital. Toţi pacienţii au fost externaţi, cu recomandări medicale", a declarat Călin Boar, purtătorul de cuvânt al spitalului judeţean Sibiu.

Cine sunt mirii

Evenimentul a fost oprit, evident, iar conducerea localului spune că va înapoia toţi banii mirilor. Proaspeţii însurăţei sunt doi români, stabiliţi în Anglia, care au revenit în ţară special pentru a-şi face nunta aici. Toată mâncarea servită în cadrul evenimentului a fost preparată în bucătăria proprie a restaurantului, în afară de produsele de la candy barul care a fost adus de o altă firmă.

"Incidentul a fost demarat în momentul servirii de antreu peşte. Se ia în calcul aperitivul, sunt luate toate măsurile în calcul şi provenienţa articolelor care au la bază documente, atât factura cât şi tot ce înseamnă certificat de conformitate", a declarat Mihaela Klingeis, administratorul restaurantului.

Inspectorii ANSVSA au făcut verificări în bucătărie şi au luat probe din meniu. Administratorii fost amendaţi cu 30.000 de lei. "Sancţiunea a fost aplicată pentru anumite produse care nu erau destinate pentru acest eveniment. Erau pentru a la cart, pentru locaţia noastră şi nu aveau etichetă", mai explică Mihaela Klingeis, administratorul restaurantului.

Activitatea restaurantului a fost suspendată până luni, când vor fi gata analizele de laborator. Tot luni vor fi testaţi şi angajaţii.