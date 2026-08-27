Alertă la graniță. Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert că pot cădea drone

Populaţia din zonele de nord şi est ale judeţului Tulcea a primit, joi dimineaţa, un nou mesaj RO-ALERT de avertizare cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Ce spune MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în dimineața zilei de joi, o țintă aeriană la aproximativ trei kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

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Potrivit unui comunicat al MApN, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-ALERT la ora 6:54, a menționat sursa citată.

MApN menționează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Val de alerte din cauza dronelor

Şi miercuri seară autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi fiind sfătuită să se adăpostească.

Ministerul Apărării a precizat că a fost detectată o dronă la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, astfel că un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat pentru a monitoriza situaţia. Alerta aeriană a încetat la ora 00:00. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.