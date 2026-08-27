Trotinetele au devenit tot mai populare, dar şi tot mai prezente în accidente. Pentru tineri, o plimbare poate părea o joacă, până când pe traseu apare o maşină.

A păţit-o un adolescent din Vaslui, care a fost izbit de un autoturism în timp ce mergea pe trotinetă, chiar în faţa Primăriei Văleni. În imaginile de pe camera de bord a unui şofer, se vede cum băiatul a încercat să treacă de maşină, moment în care vehiculul intră în el.

Este aruncat de pe trotinetă şi proiectat prin aer, până într-o altă maşină parcată. Din fericire, purta cască şi a scăpat cu viaţă.

Iar cazul readuce în atenţie pericolul trotinetelor. Numai în primele două luni ale anului, peste o sută de accidente au avut legătură cu ele.