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Video Momentul în care un băiat e aruncat de pe trotinetă, după ce este lovit de o maşină, în Văleni

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Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 08:22 | Modificat la 27.08.2026, 08:43

Trotinetele au devenit tot mai populare, dar şi tot mai prezente în accidente. Pentru tineri, o plimbare poate părea o joacă, până când pe traseu apare o maşină. 

A păţit-o un adolescent din Vaslui, care a fost izbit de un autoturism în timp ce mergea pe trotinetă, chiar în faţa Primăriei Văleni. În imaginile de pe camera de bord a unui şofer, se vede cum băiatul a încercat să treacă de maşină, moment în care vehiculul intră în el.

Este aruncat de pe trotinetă şi proiectat prin aer, până într-o altă maşină parcată. Din fericire, purta cască şi a scăpat cu viaţă.

Iar cazul readuce în atenţie pericolul trotinetelor. Numai în primele două luni ale anului, peste o sută de accidente au avut legătură cu ele.

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Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
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