România a pierdut 770 de milioane de euro, pentru că partidele din fosta Coaliţie nu au ajuns la niciun acord pe legea salarizării. Anunţul a fost făcut de preşedintele Nicuşor Dan, care spune că partidele și-au asumat totuşi să adopte legea în Parlament până la sfârșitul acestui an și să respecte anvelopa salarială agreată cu Comisia Europeană. Desigur, cu respectarea anvelopei agreate cu Comisia Europeană, ceea ce va nemulţumi enorm Sindicatele. Dacă legea salarizarii a fost un esec de proporţii, Senatul a votat legea integrităţii, cu tot cu amendamentul care îl lasă fără mandat pe primarul de la Timişoara. Şeful USR mai are, totusi, o mică şansă să îşi păstreze mandatul. Asta doar dacă Nicuşor Dan va respinge legea şi va cere o reexaminare in Parlament.

Anunţul că România a pierdut banii europeni a venit aseară, printr-un comunicat de la Palatul Cotroceni. Nicuşor Dan dă vina pe cele patru partide - PSD, PNL, USR şi UDMR pentru eşecul reformei pe care o consideră esenţială pentru întregul sistem bugetar.

Legea salarizării, abandonată de partide

"Partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

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După anunţul preşedintelui, au curs reacţiile.

Premierul intermiar Ilie Bolojan spune că PSD a compromis legea salarizării, potrivit postării sale pe Facebook.

O reacţie mai acidă a venit din partea lui Dragoş Pîslaru. Ministrul interimar al Muncii îi acuză pe social-democraţii că au agenţi de influenţă în sindicate şi că asta a dus la eşecul legii, se arată în postarea lui Pîslaru.

În replică, Sorin Grindeanu susţine că profesorii şi medicii sunt o prioritate şi că legea le-ar fi diminuat veniturile, se arată în postarea lui Sorin Grindeanu.

Fritz pierde funcţia de primar

Între timp, legea integrităţii a fost adoptată de Senat cu doar 19 voturi împotrivă. Liberalii au votat alături de PSD, UDMR şi AUR pentru amendamentul care l-ar putea lăsa fără mandatul de primar pe preşedintele USR, aliatul lor. Prevederea sancţionează primarii declaraţi incompatibili chiar şi înainte de intrarea în vigoare a legii, cum este cazul lui Dominic Fritz.

"Confirmaţi că PSD-ul este un vrednic continuator al staliniştilor. Aşa a început instaurarea comunismului în România.", a spus Gheorghe Şipoş, senator USR.

"Fritz trebuie să plece acasă! Daţi-i şansa lui Fritz că candideze la alegerile de la Chişinău şi poate aşa îl liniştiţi.", a precizat Daniel Zamfir, senator PSD.

Dacă preşedintele Nicuşor Dan va promulga această lege, atunci Dominic Fritz îşi va pierde mandatul de primar al Timişoarei la 30 de zile de la publicarea legii în monitorul oficial. Însă şeful statului are şi opţiunea de a întoarce legea în Parlament pentru reexaminare.

Legea integrităţii face parte din condiţiile puse de Comisia Europeană pentru acordarea unei noi tranşe de fonduri nerambrusabile sau credite cu dobânzi mici. USR reclamă, însă, că amendamentul Fritz încalcă prevederea din Constituţie care spune că o lege nu poate pedepsi fapte comise înainte de adoptarea ei. Grupul Renew Europe, din Parlamentul European, la care este afiliat şi USR, cere Comsiei Europene să nu aloce României o tranşă de 770 de milioane de euro din PNRR.

"UE nu are voie să finanțeze vendete politice, care contravin tuturor standardelor și valorilor europene.", a transmis Valerie Hayer, președinta Renew Europe.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat că liberalii au votat legea în forma actuală doar pentru a bifa jalonul PNRR şi că vor încerca, apoi, să elimine amendamentul Fritz.