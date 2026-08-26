Comuna care oferă terenuri gratuite românilor care se mută în zonă. Cine are prioritate

Românii plecați în străinătate care ar vrea să revină în ţară şi să se stabilească definitiv într-o comună din judeţul Cluj ar putea primi teren gratuit, pentru construirea unei locuinţe. Un proiect al Primăriei Vultureni intenţionează să pună la dispoziţie peste 100 de loturi, pentru a atrage noi locuitori.

Administrația locală vrea să transforme terenurile într-o nouă zonă rezidențială, care să includă nu doar locuințe, ci și servicii, magazine și unități de învățământ. Proiectul este gândit pentru a atrage noi locuitori și pentru a transforma comuna într-un centru rural modern, potrivit Forbes România.

Potrivit primarului Paul Cecan, două planuri urbanistice zonale ar permite amenajarea a aproximativ 80 de parcele, în timp ce alte 14 hectare de teren ar urma să fie incluse într-un al treilea PUZ.

"Total o să avem peste 100 de parcele, dacă totul funcționează cum trebuie. Practic, eu îmi doresc crearea unui nucleu urban în mediul rural", a declarat edilul.

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Ce condiţii trebuie să respecte beneficiarii

Primăria intenționează să păstreze o anumită unitate arhitecturală în noua zonă. Beneficiarii nu vor putea construi orice tip de casă, administrația urmând să pună la dispoziție câteva modele de locuințe.

"Vrem ca primăria să vină cu trei-patru proiecte, pe care să le pună la dispoziția beneficiarilor, astfel încât să nu creăm un haos urbanistic. Să mergem într-o direcție, să păstrăm arhitectura rurală, dar să fie oarecum urban în toată zona respectivă", a explicat Paul Cecan.

Beneficiarii trebuie să poată începe construcția. Atribuirea terenului nu va fi suficientă pentru obținerea unei parcele. Cei interesați ar urma să demonstreze că dispun de resurse financiare pentru a începe construcția casei.

"Cine vine să primească o parcelă de la primărie, cu proiect cu tot, va trebui să facă inclusiv dovada faptului că are disponibil să înceapă cel puțin construcția", a precizat primarul.

Administrația intenționează să stabilească împreună cu beneficiarii grafice de lucrări, pentru a evita situațiile în care terenurile rămân nefolosite ani la rând.

Cine ar avea prioritate

Familiile cu copii ar putea beneficia de prioritate la atribuirea terenurilor. "Cu prioritate, bineînțeles, vor fi persoane cu doi copii. O să prioritizăm cine chiar are nevoie de parcelele astea, dar să și poată să le facă", a declarat edilul.

Proiectul se adresează și românilor din diaspora, în special celor activi profesional, care s-ar putea întoarce în țară și contribui la dezvoltarea locală.

"Majoritatea celor care se întorc acasă sunt cei care vor să-și petreacă bătrânețile. Noi am vrea să-i aducem și pe ceilalți, persoane active, care pot aduce plusvaloare", a spus Paul Cecan.

Terenurile nu vor putea fi vândute imediat

Pentru a preveni speculațiile imobiliare, administrația ia în calcul introducerea unei perioade în care beneficiarii să nu poată vinde terenurile primite.

"Probabil să impunem o perioadă de 10-15 ani, sau 20, în care să nu poată înstrăina parcelele. Nu vrem să ajungă parcelele astea la oportuniști sau la speculatori de piață imobiliară", a explicat primarul.

Criteriile finale de selecție și cadrul legal al proiectului sunt încă în lucru. Deocamdată, Primăria Vultureni nu a anunțat data la care vor începe primele atribuiri.

Proiectul urmărește, în principal, atragerea de noi locuitori în comună și transformarea zonei într-un pol rezidențial și economic în mediul rural, cu infrastructură și servicii dezvoltate în jurul noii comunități.