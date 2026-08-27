S-a tot vorbit despre cât de bolnav e sistemul de sănătate, iar de data aceasta se prezintă o situație în care firul fragil dintre viață și moarte atârnă de o semnătură. O investiție de peste 20 de milioane de lei stă nefolosită din cauza birocrației. Heliportul pentru elicopterul SMURD de la Spitalul de Urgență din Galați este gata, la fel și pasarela și lifturile cu care pacienții pot ajunge în doar câteva clipe în Unitatea de Primiri Urgente. Dar avizele de la Ministerul Sănătății întârzie de peste 8 luni.

"Cine decontează birocrația? Ca de obicei, omul de rând și, în special, pacienții".

"România, dacă stă bine la ceva, stă bine la legislaţie foarte stufoasă, greu de aplicat", spune Costel Fotea, preşedintele Consilului Judeţean Galaţi.

Platforma heliportului din Galaţi are 400 metri pătrați şi este făcută după cele mai înalte standarde ale Uniunii Europene. A costat 25 de milioane de lei, cu tot cu parcarea pe care se află.

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Ar fi în avantajul pacientului critic

Timpul de transfer de aici, de pe heliport până în UPU, acolo, la cod roşu, ar fi unul foarte foarte mic. Asta este defapt în avantajul pacientului critic care este adus cu elicopterul la Galaţi.

"În cazul în care un heliport este funcţional, este clar că timpul se limitează aproape de 0", explică Liliana Dragomir, șef UPU-SMURD Galaţi.

Haideţi să vedem cât timp parcurgem de la heliport până la UPU, la cod roşu.

Primul lift către Unitatea Primiri-Urgenţe. Pasarela este dotată cu două lifturi pentru a asigura diferenţa de nivel dintre heliport şi UPU. Şi am ajuns la UPU. Camera de gardă, unde ajung pacienţii în stare critică. Mai puţin de trei minute acest transfer.

Acum elicopterul aterizează în curtea poliției de frontieră din oraș.

"Aterizarea aici limitează durata de intervenţie. Este clar că o astfel de platformă este vitală pentru pacienţii critici", menţionează Liliana Dragomir, șef UPU-SMURD.

Avizele pentru punerea în funcţiune întârzie de 8 luni

Când a început construcția heliportului au fost avizate lucrările de către minister. Banii au fost alocați din fondurile consiliului județean. Dar avizele pentru punerea în funcțiune întârzie să vină de 8 luni.

"Eu sper ca avizul să fie obţinut cât mai repede, pentru că aşa cum am spus, reiterez, corespunde tuturor normelor", explică Costel Fotea, preşedintele Consilului Judeţean Galaţi.

Nu de aceeaşi părere este Ministerul Sănătăţii. Într-un răspuns pentru Observator este menţionat că de la dosar lipseşte avizul Comisiei interministeriale pentru suport tehnic fără de care nu poate fi dat în folosinţă heliportul.

"În vederea emiterii avizului este necesar și avizul Comisiei interministeriale pentru suport tehnic (CIMST), document care nu a fost transmis de către unitatea sanitară. Având în vedere cele sus menționate, solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați nu a fost soluționată, documentația necesară emiterii avizului fiind incompletă".

Elicopterul are peste 200 de pacienți transferați lunar, iar noul heliportul este singurul din această zonă a țării. Spitalul Județean de Urgență Galaţi deservește și județele din jur Brăila, Vrancea și chiar Bacău.

O situaţie similară este şi la Gorj. Acolo, heliportul are aviz pentru aterizări pe timp de zi, dar nu şi pe timp de noapte.