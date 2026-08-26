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Tragedie într-un sat din Bacău, după ce un stâlp de electricitate a căzut peste doi oameni. Un bărbat a murit

Tragedie într-un sat din Bacău, după ce un stâlp de electricitate a căzut peste doi oameni. Un bărbat a murit Stâlp de electricitate, înconjurat de copaci - Shutterstock | Imagine ilustrativă
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Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.08.2026, 17:36 | Modificat la 26.08.2026, 17:36

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită la cap, după ce un stâlp de electricitate s-a prăbuşit peste doi trecători, într-un sat din judeţul Bacău. Din primele informaţii, totul ar fi pornit de la un copac şubred, care a căzut peste firele electrice şi a tras stâlpul la pământ.

Incidentul s-a produs în satul Caraclău, comuna Bârsăneşti, din judeţul Bacău. La faţa locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD, dar şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

"În urma evenimentului au rezultat două victime. Un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, surprins sub stâlp, a fost extras de pompieri. Acestuia i s-au efectuat manevre de resuscitare de către echipajele medicale, însă, din nefericire, nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat. Cea de-a doua victimă, conştientă, cu traumatism cranio-cerebral, a fost preluată de echipajul SMURD în vederea transportului la spital", au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Ugenţă Bacău, citaţi de News.ro.

Primele date de la faţa locului arată că accidentul s-a produs în condiţiile în care un copac şubred a căzut peste firele de electricitate pe care stâlpul le susţinea, iar în urma incidentului stâlpul s-a prăbuşit peste doi trecători.

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Denisa Gheorghe
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