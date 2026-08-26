Într-o perioadă în care părinții simt tot mai multă presiune să transforme fiecare vară într-o experiență memorabilă pentru copii, cât contează, de fapt, banii și destinațiile și cât contează timpul petrecut împreună? Robert Diaconeasă, cunoscut în mediul online drept "Daddy Cool", blogger de parenting și tată a doi copii, a vorbit la Observator 16 despre trendul "Mai ai doar 18 veri cu copilul tău" și despre cum pot părinții să se bucure de anii copilăriei fără să transforme acest mesaj într-o sursă de anxietate.

Prezentator: Despre acest nou trend: ți-a apărut și ție în feed? Spuneam că apare în feedul părinților, tu fiind părinte...

Robert Diaconeasă: Nu mi-a apărut, dar când m-a sunat colega ta, Anita, mi-am dat seama că da, așa e. Avem foarte puține veri. Dacă stau să mă gândesc la toți cei care au fost părinți înaintea mea și mi-au spus că timpul trece foarte repede, n-aș fi crezut.

Prezentator: Nu ne dăm seama cât de repede trece.

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Robert Diaconeasă: Absolut. Eu acum mă uit la Ingrid, care are 11 ani, Milan face 7 ani în curând, și îmi dau seama că e adevărat: timpul trece repede și noi avem puține veri cu copiii noștri.

Prezentator: Cum putem face ca aceste veri să fie prețuite, să le trăim frumos și să nu cădem în extrema cealaltă? Vorbeam și despre presiunea pe care părinții o pot pune la un moment dat. Să nu intre într-o stare de teamă, de anxietate, că n-au făcut destul, pentru ca apoi să apară problema că nu au putut fi prezenți...

Robert Diaconeasă: Chiar am urmărit cu atenție materialul, care menționa că putem să intrăm în panică și să ne considerăm insuficienți ca părinți. Nu cred că verile vor avea succes în funcție de câți bani am cheltuit în vara respectivă, ci în funcție de cât de prezenți am fost cu ei. Eu, de când s-au născut copiii mei, chiar dacă ne-am permis să călătorim, am încercat să fim cât mai prezenți și să petrecem cât mai mult timp în natură. O putem face și lângă casă, liniștiți. Putem face cu copilul un picnic care să nu ne coste mulți bani, putem merge cu un caiac sau la padel. Nu trebuie să fie despre bani, ci despre prezență. Pe de altă parte, degeaba stăm lângă copiii noștri dacă stăm pe telefon sau suntem preocupați de altceva. Și pentru mine, care nu am avut prezența tatălui, ar fi însemnat enorm să mi-l amintesc cum mă ținea de mână, cum mă plimba prin parc sau cum mă învăța cine știe ce... Eu asta fac cu copiii mei: sunt foarte prezent acolo. Țin ca verile noastre să fie memorabile, în primul rând, datorită energiei care se creează între noi.

Prezentator: Cât de mult plecați vara? Ce faceți ca activități? În fiecare weekend? Contează și să mergeți în vacanțe împreună? Și, pentru cei care nu își permit, aș vrea variante și pentru ei. Se pot face lucruri cât mai frumoase și pe lângă casă.

Robert Diaconeasă: Dacă ai un job normal, activitățile se pot face după ce ți-ai terminat programul, pentru că un copil are nevoie de acțiune și activitate. Dacă nu poți în timpul săptămânii, măcar în weekend. Sunt foarte multe activități pentru copii în București, dar și în toată țara. În cazul meu, mă focusez mult pe weekenduri. Ți-am spus: un weekend eu, un weekend mama lor. Suntem separați. De fiecare dată când avem ocazia, petrecem timp împreună. De exemplu, peste câteva zile plecăm împreună cu toții în vacanță, în formula în care ne-am consacrat. Chiar dacă părinții au divorțat, nu înseamnă că relația dintre ei nu trebuie să continue. Formula de familie se schimbă, dar noi o păstrăm și așa. În cazul meu, pentru că sunt antreprenor, îmi este mai ușor și în timpul săptămânii.

Prezentator: Apropo de această idee, „mai ai 18 veri”, cum facem în cazul generațiilor de acum, care sunt prinse în tot felul de activități și gadgeturi? Totul se întâmplă cu rapiditate, nu mai este ca pe vremea noastră. Cum facem? Le organizăm verile? Inclusiv când sunt adolescenți sau nu?

Robert Diaconeasă: Cred că, în sinea noastră, ca părinți, am vrea ca verile să fie cât mai lungi. Clar trebuie să fie și analog, pentru că ei petrec mult timp în digital. Dar să știi că fiica mea, Ingrid, de 11 ani, dă semne că nu prea mai vrea să petreacă timp cu noi. Vara asta a vrut să petreacă timp cu verișorii ei, care sunt la Tulcea și Constanța. Mi s-a părut o dovadă de independență foarte frumoasă. Pe de altă parte, m-a făcut să mă gândesc: „Wow, eu nici măcar cele 18 veri nu le prind alături de ea”, pentru că deja tendința ei este să se înconjoare cu cei de vârsta ei.

Prezentator: Depinde dacă o lași...

Robert Diaconeasă: Eu o las, pentru că mediul este controlat și știu cu ce copii are de-a face, dar cred că soluția este să găsim echilibrul între timpul ei și timpul petrecut cu noi. E important să fim și noi acolo și să ne dăm cu părerea în situațiile pe care le întâmpină. Pentru mine este minunat să petrec timpul cu ei. Este o mare, mare bucurie. Îmi calmează sistemul nervos când suntem împreună. De aceea, mai fur un weekend, mai plecăm pe aici, pe acolo. Eu planific, de obicei, plecările. Dacă știu că le place apa, bazinul, piscina, mă duc la punct ochit. Dar deja se întâmplă să-mi spună Ingrid: „Dar pe mine nu m-ai întrebat unde să mergem!”. Și atunci înțeleg că trebuie să fiu mai atent la părerea ei.