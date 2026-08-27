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Video România a primit prima tranșă din SAFE: 2,5 miliarde de euro pentru apărare. Pe ce vor fi cheltuiți banii

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Eduard Marin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 08:36 | Modificat la 27.08.2026, 08:37

Cu un ochi plângem, cu altul râdem. Am pierdut banii europeni, dar ne consolidăm de acum apărarea cu prima tranşă din programul european SAFE. Pentru început, 2,5 miliarde de euro. Finanțarea va susține investițiile în industria de apărare și modernizarea capacităților militare. 

Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, inclusiv pentru achiziția de muniție, drone, vehicule militare, dar și alte echipamente, dar și pentru dezvoltarea tehnicii militare.

România a primit, așadar, prima tranșă de bani din programul european SAFE. Este vorba despre suma de 2,5 miliarde de euro, sumă care reprezintă circa 15% din suma totală alocată țării noastre, de 16,7 miliarde de euro. La nivel european, pentru statele europene, programul și valoarea totală a programului sunt de 150 de miliarde de euro, bani care vor fi alocați sub formă de împrumuturi.

Eduard Marin
Eduard Marin

Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză.

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