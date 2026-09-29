Observator » Evenimente » Alertă la graniţă. Radarele MApN au detectat o dronă la nord de Isaccea. Două F-18, ridicate de la sol

Alertă la graniţă. Radarele MApN au detectat o dronă la nord de Isaccea. Două F-18, ridicate de la sol

Imagine ilustrativă - Arhivă site
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 07:22 | Modificat la 29.09.2026, 08:16

O ţintă aeriană care evolua la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, a fost detectată în noaptea de luni spre marţi de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, informează marţi dimineaţă MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 01.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Articolul continuă după reclamă

Alerta aeriană a încetat la ora 02.10. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Iulia Iancu
I.I.
Like
mapn atac drone razboi rusia ucraina
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.