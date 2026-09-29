Alertă la graniţă. Radarele MApN au detectat o dronă la nord de Isaccea. Două F-18, ridicate de la sol

O ţintă aeriană care evolua la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, a fost detectată în noaptea de luni spre marţi de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, informează marţi dimineaţă MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 01.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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Alerta aeriană a încetat la ora 02.10. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.