Shaorma, valută și valize cu bani. Omul din spatele unuia dintre cele mai cunoscute lanţuri de fast food din București a fost arestat în Turcia. Procurorii din Ankara spun că banii murdari ai grupării ar fi fost albiți prin afaceri din România, de la shaormerii până la case de schimb valutar, iar curierii ar fi fost studenți dintr-un cămin din București. Tinerii plecau în vacanță în Turcia și se întorceau acasă cu valize pline de dolari, euro și lire, pe care nu aveau voie să le deschidă. La percheziții, anchetatorii au dat peste 200 de kilograme de lingouri de aur.

Valize cu valută, studenți folosiți drept curieri și o rețea întinsă din Ankara până la București. Ancheta procurorilor turci a ajuns la unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de shaormerii din Capitală, care are și case de schimb valutar. Potrivit anchetatorilor, România ar fi fost o portiţă prin care gruparea își mișca banii. Cheia dosarului este un martor, un fost asociat din afacerea cu fast food, care a pus pe masa procurorilor toată schema.

Miile de lei erau schimbate în euro, dolari și lire sterline, pentru a fi mai ușor de transportat peste graniță, în bagaje.

Schema ar fi funcţionat în interiorul caselor de schimb valutar ale omului de afaceri

Odată schimbați, banii ajungeau în valize. Fiecare geantă avea un curier: un student plecat în vacanță în Turcia, pe banii rețelei. Prețul excursiei era transportul. Studenții cărau banii între Turcia și România, în funcție de nevoile grupării. Regula era una singură: bagajul nu se deschide până la destinație. Pentru fiecare drum, tinerii ar fi primit și bani.

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Ca să nu atragă atenția, rețeaua schimba des traseele și punctele de frontieră. Studenții veneau dintr-o țară Schengen, așa că erau controlați mai rar. Toată comunicarea trecea printr-o aplicație criptată, închisă, folosită de mii de membri ai grupării.

"Sunt numite organizații criminale din noua generație. Au cunoștință de prezența lor în România, însă există astfel de organizații și în Bulgaria sau în alte țări europene", explică Yilmaz Akinci, jurnalist turc.

Ahmet Uğur Pakcan a fost arestat preventiv încă din august, alături de alți 31 de suspecți, printre care și liderul grupării, Alihan Kuriş. Presa turcă îl numește mâna dreaptă a acestuia și omul-cheie al rețelei din România și din Balcani. Alihan Kuriş ar fi liderul uneia dintre cele mai cunoscute comunități religioase islamice din Turcia.

"Aici nu este vorba despre o opinie religioasă, o comunitate religioasă sau o operațiune împotriva organizațiilor societății civile", spune Akin Gürlek, ministrul Justiţiei.

Pentru bucureșteni, lanţul de fast-food este sinonim cu shaorma după miezul nopții. Afacerea a pornit în 1999, dintr-un stand din cartierul care i-a dat numele, și a crescut până a devenit un brand. Cu ani în urmă, familia s-a despărțit în afaceri. Au rămas două lanțuri, cu nume aproape identice. Patronul vizat acum de anchetă este cel din spatele afacerii cu peste 300 de angajați și aproape 80 de milioane de lei pe an.