Panglica a fost tăiată, ușa a rămas încuiată. Peste 100 de creșe au fost construite anul acesta în toată ţara. Degeaba. Au fost inaugurate cu fast, cu miniștri, secretari de stat și chiar cu premierul Ilie Bolojan. Clădirile sunt gata, dar n-au avize, n-au angajați, iar unele nici măcar apă sau curent. Și în timp ce autoritățile numără creșele de pe hârtie, părinții numără zilele până vor avea unde să-și lase copiii.

La Oltenița, statul a construit o creșă de 30 de milioane de lei. Clădirea e modernă, nouă și încuiată cu cheia.

Clădirea de peste 3000 de metri pătrați construiți este dotată cu tot ce este nevoie. În dormitoare sunt deja paturile, vestiarele, inclusiv lenjeria. Iar sălile de activități arată așa cum le vedeți aici, pline de jocuri și jucării, peste care în schimb se așează praful.

Creșa a fost inaugurată acum mai bine de o lună, dar nu are nicio autorizație. Mai mult, clădirea nici măcar nu a fost predată primăriei. Ce mai lipsește?

Articolul continuă după reclamă

"Obţinerea autorizaţiei ISU. Sperăm să o avem la momentul în care o predăm celor de la grădiniță, s-o avem deja cu autorizație ISU, împreună cu dumnealor vom depune documentația către Direcția de Sănătate Publică pentru a obține cea de-a doua autorizația de care avem nevoie ca creșea să poată funcționa." , explică Mihăiţă Beştea, primarul municipiului Olteniţa.

Creșa are nevoie și de oameni, iar posturile trebuie scoase la concurs.

Această mamă nu are pe nimeni care s-o ajute cu fetița. Pentru că n-are unde s-o ducă, renunță un an la serviciu, până când micuța va putea merge la grădiniță.

"Vă dați seama că din punct de vedere financiar nu este chiar ok. Eu speram să-i dea drumul, că de fapt ăsta era scopul, nu? Dacă tot a fost inaugurată să-i dea și drumul.", spune o persoană.

Și nu e singurul părinte care caută acum soluţii.

"Deja mă gândesc că o să fie un ajutor chiar dacă avem bunici. O să ne ajute foarte mult pentru că este altceva față de cum l-aș acasă.", adaugă un bărbat.

"M-aş duce la muncă Să câștim mai mult, să pot să îi ofer ce-i trebuie. E bună o creștere aici pentru ei.", mai spune o persoană.

Aceeași poveste, alt oraș. La Tulucești, în Galați, creșa de 40 de locuri a fost inaugurată cu fast, în prezența ministrului Dezvoltării, Attila Cseke. Copiii mai au însă de așteptat.

"Gaz şi personal şi autorizaţii. DSP, DSV că fiind cu mâncare trebuie de la DSV. Acreditare ARACIP. Urmează să prindă în schema şcolii personalul să-l scoatem la concurs. Eu cred că într-o lună le putem avea pe toate.", spune Petrică Bratu, primarul comunei Tuluceşti.

Și părinții din satele vecine își pun speranțele în aceeași clădire.

"Sunt probabil părinţi care muncesc şi au nevoie să aibă un loc unde să-şi lase copiii.", mărturiseşte o persoană.

În toată țara au fost construite 113 creșe. Inaugurarea a fost făcută pe repede înainte pentru a nu pierde fondurile structurale. Proiectele trebuiau terminate până la 31 august 2026.