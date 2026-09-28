Primăria Capitalei vrea să scoată de pe străzi mașinile de curierat și de aprovizionare la orele de vârf, dimineața și seara, când orașul se sufocă. Pe hârtie, calculul sună perfect: mai puține dube în trafic, mai puţine blocaje și mai puține accidente. Doar că, pentru firmele de curierat, pachetul de măsuri aduce haos. Spun că toată activitatea le va fi dată peste cap. Și nu doar lor. Micile afaceri din oraș, care au nevoie de marfă la ore fixe, se tem că vor rămâne cu rafturile goale și cu livrarea în așteptare.

Din ianuarie, camioanele și dubele de marfă ar urma să dispară din trafic exact atunci când orașul stă bară la bară.

Masinile de aprovizionare si cele de curierat ar putea avea interzis în traficul din Capitală, de luni până vineri, două ore dimineaţa si două ore seara. Este o măsură prin care municipalitatea speră că va mai relaxa traficul aglomerat si că va reduce numărul de masini oprite illegal, dar şi numărul de accidente. Cei care nu se vor supune acestor reguli riscă amenzi de până la 5.000 de lei.

"Cele mai mici afaceri nu au depozite centrale din care să plece si sa vina să aprovizioneze. Foarte mulţi dintre noi, de la orice mică cafenea, până la un magazin mai mare sau mai mic, neavând depozit, e clar că va parca fix în faţă unde se poate descărca. În plus, dacă ţie nu îţi ajunge franzela dimineaţă la prima oră, de ce o mai am după ora 12? Ce să fac cu ea?", a spus Cătălin Scarlat, administratorul unui lanţ de magazine.

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"Nu au unde să oprească. În alte oraşe există locuri, marcate de obicei cu galben, speciale pentru curieri, taxi, ridesharing", a declarat o persoană.

"Mai sunt şi transportatori care vin din ţară şi mă gândesc la un moment dat, ăla trebuie să îţi aducă produsul respectiv. Ce face dacă ajunge înainte de ora la care începe restricţia? Probabil că până în ora în care va intra restricţia o să înceapă să vină absolut toţi, iar noi va trebui să ne organizăm astfel încât să avem angajaţi care să fie prezenţi", a mai spus Cătălin Scarlat, administratorul unui lanţ de magazine.

Cea mai mare firmă de curierat din țară livrează și ridică zilnic 300.000 de colete doar în București. Conducerea spune că restricțiile le-ar da peste cap tot programul și că riscă să rămână fără oameni.

"Ne poate împiedica să ne respectăm angajamentul de livrare eficientă. Cu siguranţă vor exista nemulţumiri din partea clienţilor şi pierderi în ceea ce priveşte resursa umană care va fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea conform programului cu care era obişnuit", a declarat Adriana Manu, director de marketing şi comunicare companie de curierat.

Printre șoferi, părerile sunt împărțite. Unii cred că fără dube traficul ar fi mai uşor de dus. Alții spun că adevărata frână sunt șantierele.

"Seara când se retrag spre depozite, atunci mai ales maşinile mari. Stăm după ele că se mişcă greu, blochează intersecţii", a spus un şofer.

"În general se circulă catastrofal. Totul este blocat, peste tot şantier, nu mai ai unde să te duci, nu mai ai unde să întorci", a declarat un alt şofer.

Primăria spune că s-a inspirat din alte mari orașe ale țării, unde aprovizionarea are deja program. Cel mai des dat exemplu e Cluj-Napoca: acolo, mașinile de marfă intră în oraș doar noaptea.