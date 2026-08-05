Disney bate palma cu TikTok. Influencerii vor putea folosi legal secvenţe din filmele şi serialele companiei

Disney şi TikTok au încheiat un acord care le va permite creatorilor de conţinut să utilizeze în mod legal fragmente din producţiile Disney în videoclipurile publicate pe platforma de socializare.

Disney încheie un acord cu TikTok. Creatorii de conţinut vor putea folosi legal secvenţe din filmele şi serial - Sursa: Profimedia

Potrivit BBC, în urma parteneriatului, utilizatorii vor putea integra în clipurile lor secvenţe din unele dintre cele mai cunoscute francize ale companiei, precum Star Wars, Toy Story sau universul Marvel. Conţinutul realizat de creatori va putea fi distribuit şi pe Verts, platforma de videoclipuri scurte lansată recent de Disney.

Programul, debut în SUA, urmând să fie extins ulterior şi în alte ţări

Programul va debuta în Statele Unite, urmând să fie extins ulterior şi în alte ţări. Cele două companii nu au oferit detalii financiare despre valoarea acordului.

Articolul continuă după reclamă

Anunţul vine la câteva luni după eşecul unei colaborări estimate la aproximativ un miliard de dolari dintre Disney şi OpenAI. În cadrul acelui proiect, utilizatorii ar fi urmat să poată folosi personaje Disney în videoclipuri generate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Acordul a fost abandonat în martie, după ce OpenAI a decis să închidă instrumentul său de generare video Sora pentru a se concentra pe alte direcţii de dezvoltare.

"Astăzi, fanii sărbătoresc poveştile noastre în moduri complet noi", a declarat Asad Ayaz, directorul de marketing şi brand al Disney.

Într-un comunicat comun, Disney şi TikTok au subliniat că interacţiunea publicului pe reţelele sociale şi conţinutul realizat de fani joacă un rol tot mai important în industria divertismentului.

Potrivit TikTok, pe platformă au fost publicate anul trecut, în medie, aproximativ 6,5 milioane de postări pe zi legate de filme şi seriale.

Până acum, creatorii care foloseau fragmente din producţii cinematografice sau TV riscau ca videoclipurile să fie eliminate din cauza încălcării drepturilor de autor. Noul acord ar urma să faciliteze distribuirea acestui tip de conţinut şi să ofere fanilor posibilitatea de a participa mai activ la promovarea marilor lansări.

Cele două companii au anunţat şi crearea unui program comun prin care anumite videoclipuri vor beneficia de promovare suplimentară, iar creatorii selectaţi vor avea acces la evenimente exclusive organizate de Disney.

Influencerii, tot mai importanţi pentru marile branduri

Acordul reflectă importanţa tot mai mare a influencerilor şi creatorilor de conţinut în strategiile de marketing ale companiilor din divertisment.

Un raport realizat de Oxford Economics arăta că, în 2024, creatorii de conţinut de pe YouTube au contribuit cu aproximativ 2,2 miliarde de lire sterline la economia Marii Britanii şi au susţinut circa 45.000 de locuri de muncă.

Companiile acordă tot mai multă atenţie inclusiv influencerilor de nişă, care au comunităţi mai mici, dar foarte implicate şi receptive la recomandările acestora.

Disney a lansat platforma sa de videoclipuri scurte, Verts, în Statele Unite în luna martie, iar compania intenţionează să o extindă treptat pe alte pieţe.