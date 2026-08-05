Teren de 7 hectare de miriște din Frăteşti, în flăcări. Fumul a ajuns până la DN5 Giurgiu - Bucureşti

Un teren de şapte hectare a ars miercuri după-amiază, pe un teren viran din comuna Frăteşti, din cauza focului deschis nesupravegheat. Suprafaţa de mirişte de rapiţă, vegetaţie uscată, lăstăriş, mărăciniş şi deşeuri menajere a fost carbonizată. Fumul a ajuns până în apropiere de drumul naţional DN 5 Giurgiu - Bucureşti, conform Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

"Aproximativ şapte hectare de mirişte de rapiţă, vegetaţie uscată, lăstăriş, mărăciniş şi deşeuri menajere au ars, în această după-amiază, pe un teren viran şi într-o lizieră din comuna Frăteşti. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere şi poliţia. Fumul degajat de incendiu a ajuns până aproape de DN 5, la intersecţia cu DN5D. Pompierii au acţionat pentru lichidarea tuturor focarelor, astfel încât circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi au împiedicat propagarea flăcărilor către culturile de floarea-soarelui din zonă", se arată într-un comunicat de presă, emis miercuri, de ISU Giurgiu.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost folosirea focului deschis în spaţii deschise

Judeţul Giurgiu se află sub incidenţa unui cod portocaliu de caniculă până pe data de 7 august, iar temperaturile ridicate şi vântul favorizează extinderea rapidă a incendiilor de vegetaţie.