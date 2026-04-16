Alexandru Nazare, discuţii la Washington despre cooperarea energetică cu un oficial de la Casa Albă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut, la Washington, o întrevedere cu Jarrod Agen, directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă, discuțiile vizând consolidarea cooperării în domeniul energetic. "Am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune", a transmis Alexandru Nazare.

"Reîntâlnire cu Jarrod Agen, directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă. Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziţii din ultimii ani în relaţia cu administraţia SUA. Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investiţiile strategice şi rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunităţi de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune", a afirmat Alexandru Nazare, joi, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, Consiliul pentru Dominanţă Energetică este o structură creată la nivelul Casei Albe pentru a accelera proiecte strategice, a reduce birocraţia şi a coordona instituţiile-cheie, de la energie şi mediu până la comerţ şi politică externă. Funcţionează ca un task force cu influenţă directă în administraţia americană, iar Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanţi în definirea politicilor energetice ale administraţiei Trump, a menţionat Nazare.

"În contextul actual, marcat de competiţie globală pentru resurse şi de necesitatea reducerii dependenţelor strategice, întâlnirea are o miză majoră. România este foarte bine poziţionată în acest context, cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice şi capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii. Din perspectiva Ministerului Finanţelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiţii, susţinerea proiectelor strategice şi prin consolidarea poziţiei României ca partener predictibil şi competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administraţiei americane, este esenţial pentru a transforma aceste oportunităţi în rezultate concrete pentru economia românească", a subliniat Alexandru Nazare.

