Ce începe ca o poveste de dragoste se transformă, pentru mii de femei din România, într-un coșmar în care viața de cuplu devine tortură. Unele scapă, altele tac, rușinate și speriate. Cele care au curajul să își denunțe agresorii se confruntă cu un drum anevoios, iar adesea abuzatorii scapă nepedepsiți: din plângerile depuse, un procent extrem de mic, de doar 2% duce la condamnări. Presați de cifre și de revolta publică, guvernanții au adoptat în sfârșit, legea femicidului. Dar este oare suficient? Campania "Dragostea poartă pantofii roșii" revine în 2026 cu un mesaj clar: avem nevoie de un registru al agresorilor, care să le ofere femeilor dreptul de a ști, înainte de a începe o relație, dacă partenerul are un istoric de violență – nu doar condamnări, ci și plângeri sau ordine de protecție. De ce este atât de important? Aflăm din povestea Cynthiei Loris, artist vizual, care a reuşit să scape dintr-o relaţie abuzivă şi să îşi reconstruiască viaţa. Cynthia şi-a spus povestea la podcastul SHERO, cu Alessandra Stoicescu.

“Love bombingul ascunde ceva sumbru în spate. Te duci, te scurgi. Te scurgi în gol. Totul devine negru și închis. Ești ca într-o închisoare. Au fost momente din acestea în care mi-am dorit să mor, să nu mai fiu", povestește Cynthia Loris, artist vizual.

Aşa a arătat "iubirea" pentru Cynthia Loris. Trei ani a a fost prinsă într-o capcană din care cu greu a ieşit. De la mici episoade la gelozie, s-a ajuns la scene de violenţă. Pentru partenerul ei, nu a contat nici măcar faptul că era însărcinată cu copilul lor.

„Violența fizică a început mai întâi cu obiectele din casă. Am fost fugărită în sus pe scări și m-am împiedicat și am căzut. În noaptea aia mi-a fost foarte teamă să nu pierd sarcina”, a continuat să povestească Cynthia Loris.

Iubirea perfectă din afară, coșmarul din interior

Din afară, viața ei părea perfectă. În interior, însă, trăia un coșmar. „Am reușit să scap desculță cu hainele rupte și am fugit 5 etaje până la parter bătând în toate ușile”, a mărturisit femeia.

Dar trauma nu s-a oprit odată cu evadarea. Pe holurile Institutului de Medicină Legală, umilința a continuat. Cu copilul în brațe, Cynthia a fost nevoită să cerșească bani pentru certificatul medico-legal.

„Aveam 12 lei la mine și am cerut pe hol cu copilul în brațe bani oamenilor ca să pot să-mi plătesc acest certificat. Am intrat în salon, mi s-a spus să mă dezbrac complet și a venit o asistentă cu o riglă. Şi a început să pună rigla pe vânătăile care erau pe corpul meu. Şi a zis: Scrie-ţi, mă! 3,4 pe 5,8 echimoză, violacee și tot așa. Înainte să mă ducă poliţiştii în garsoniera în care urma să mă mut mi-au zis: uite ce copil frumos aveţi împreună, o să vă împăcaţi voi”, a mai povestit Cynthia Loris.

Câteva cuvinte care spun multe despre cum sistemul mai mult încurajează agresiunile, decât să le oprească. După toate demersurile legale pe care Cynthia le-a făcut... bărbatul a continuat să îşi trăiască viaţa.

„În timpul în care eu aveam ordin de protecție împotriva lui, au fost alte femei care au intrat în relație cu el și care au fost abuzate și agresate. Și atunci m-am gândit, femeile acestea de ce n-au știut?”, s-a întrebat Cynthia.

Povestea Cynthiei nu este un caz izolat. În România, 14 femei sunt agresate în fiecare oră. Anul trecut, 60 de femei au fost ucise de partenerii de viaţă. Totuși, majoritatea abuzatorilor scapă nepedepsiți, chiar dacă sunt denunţaţi la poliţie.

„Condamnările sunt rare, sunt undeva la 2% din faptele penale sesizate la poliție.”, dezvăluie Simona Voicescu, reprezentanta Asociației Necuvinte.

Restul agresorilor continuă să facă noi victime. Din acest motiv, campania "Dragostea poartă pantofii roșii", lansată în 2018, revine anul acestra cu un mesaj clar: avem nevoie un registru al agresorilor. Un instrument care ar putea oferi femeilor dreptul de a ști, înainte de a intra într-o relație, dacă partenerul are un istoric de violență – nu doar condamnări, ci și plângeri sau ordine de protecție.

„Felul în care reacționezi se schimbă atunci când știi despre potențialul violent al celui de lângă tine. Alta este când nu știi și când speri că sunt incidente izolate”, explică Corina Voicu, fostă judecătoare.

Alessandra Stoicescu, împreună cu Cynthia, vă așteaptă mâine, pe 31 martie, începând cu ora 15:00, la Ateneul Român, unde pantofii roșii revin ca simbol al solidarității cu victimele violenței domestice. Tot atunci va avea loc și primul Shero Talk cu public, un dialog emoționant între Alessandra Stoicescu și părintele Vasile Ioana despre violența noastră cea de toate zilele.

