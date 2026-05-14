În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"

Să salvezi o viață, indiferent a cui, pare să fie mottoul după care s-au ghidat pompierii din Sibiu. În timp ce îl căutau pe Alexandru, băiețelul de cinci ani dispărut de lângă tatăl său, salvatorii au dar peste un câine bătrân împotmolit în noroi. Animalul se chinuise mult să iasă și nu mai avea putere să lupte. Epuizat, își aștepta cuminte moartea.

Câinele rămăsese blocat în râul Sebeșul de Jos. Se luptase să iasă din noroi, dar obosise. Se resemnase în așteptarea morții. Doar că în timpul misiunii de căutare, pompierii au dat de el și l-au scos, dându-i încă o șansă la viață. L-au dus într-un loc sigur, iar după ce Alexandru a fost găsit, s-au asigurat că bătrânul patruped este văzut de un veterinar.

„Pompierii de la ISU SIBIU ne-au arătat încă o dată că adevărații salvatori nu aleg pe cine merită să fie ajutat. În timpul unei misiuni dificile de căutare a unui copil dispărut, scafandrii ISU Sibiu au observat un suflet neajutorat, prins în mâl, în râul Sebeșul de Jos. Un bătrânel patruped, slăbit și imobilizat, care nu mai avea puterea să se salveze singur. Scafandrii l-au scos la mal, iar pompierii l-au dus în apropierea satului, pentru a fi ferit de alte pericole până ei își terminau misiunea. Deși erau obosiți, uzi și plini de noroi după ore întregi de căutări, nu au plecat acasă până nu s-au asigurat că patrupedul ajunge în siguranță la o clinică veterinară din Sibiu”, a scris Animal Life Sibiu, pe Facebook.

Postarea s-a viralizat, iar salvatorii au fost apreciați pentru gestul lor de omenie.

