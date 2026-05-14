Alexandru, băiţelul de 5 ani găsit de salvatori într-o pădure din apropierea localităţii Sebeşu de Jos, după aproape două zile de căutări, este sub tratament de mai bine de 12 ore, iar medicii sunt optimişti în ceea ce priveşte starea lui de sănătate.

În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol"

"Copilaşul se află internat în Secţia de pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, are stare generală bună, este afebril, este echilibrat hemodinamic şi respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical şi suntem optimişti în ceea ce priveşte evoluţia lui. Va rămâne în continuare spitalizat atât pentru supraveghere, cât şi pentru investigaţii şi tratament de specialitate, şi în cursul următoarelor zile vom şti când va veni momentul externării", a declarat Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu.

Cu ce probleme a ajuns copilul de 5 ani la spital

Băieţelul a ajuns la spital uşor deshidratat, cu pneumonie interstiţială care însă nu pune probleme şi cu muşcături de căpuşe. Starea copilului este acum stabilă.

"În momentul în care a ajuns la noi, la serviciul de urgenţă s-a constatat că băiatul avea o stare generală satisfăcătoare, o deshidratare uşoară şi tot aşa minime tulburări hidro-electrolitice. Pe investigaţiile imagistice s-a pus în vedere o pneumonie interstiţială, dar aceasta nu pune probleme din punct de vedere terapeutic. Copilul evoluează bine, este pe tratament deja de mai bine de 12 ore, suntem optimişti că starea lui va merge spre bine. Din ce am înţeles de la colegii mei de la urgenţă, au fost extrase câteva căpuşe de la nivelul membrelor inferioare.

Copiii să ştiţi că au resurse nebănuite, clar nu ştim ce s-a întâmplat acolo şi cum s-au derulat lucrurile, dar asta pot să vă spun că copiii au resurse importante şi sigur că şi noi spunem că este vorba despre un miracol, rămâne să aflăm mai multe în cele ce urmează, legat de evoluţie, este uşor neobişnuit să reuşeşti lucrul acesta, date fiind temperaturile, condiţiile meteo, dar copiii sunt fiinţe absolut deosebite.

Eu spun că starea lui la momentul acesta este cea mai importantă şi prognosticul... suntem optimişti legat de cum o să evolueze el, aşteptăm cât de repede să ajungă în sânul familiei şi cumva să treacă peste acest eveniment care poate fi traumatizant pentru oricine. Este posibil ca băiatul de 5 ani să aibă nevoie de ajutor psihologic

Situaţia în sine cred că ar impune-o şi, în momentul în care se va considera oportun, sigur că acest lucru se va realiza", a explicat pentru News.ro Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu.

