Veșnica digitalizare ajunge și în locul ultimelor drumuri. La Brașov, cimitirele își mută întreaga activitate de administrare și gestiune în mediul digital, prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile și al panourilor touchscreen. De acest proces nu vor beneficia doar administratorii locurilor de veci, ci și aparținătorii celor trecuți în neființă. Aceștia vor putea identifica rapid orice mormânt, folosind un simplu telefon cu GPS.

Sunt imagini care vor deveni curând istorie la administraţia cimitirelor din Braşov. Vechile catastife, roase de vreme vor fi înlocuite cu servere moderne.

"Suntem în zona de intrare a celui mai mare cimitir din Brașov. Suntem la altitudinea de 537 de metri și așa arată acum acoperirea cu sateliți de aici. E o informație care, mai mult ca sigur, va deveni relevantă odată cu digitalizarea cimitirelor, pentru că vom avea și ai multe motive să privim spre cer", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

Toate locurile de veci, inventariate într-o bază de date

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Cele mai importante două cimitire din oraș vor beneficia de procesul de digitalizare, ce presupune inventarierea și înregistrarea tuturor locurilor de veci într-o bază de date.

"Acest sistem vine ca ajutor pentru că vom avea o imagine digitală, completă, a întregului cimitir. De la morminte, cu fiecare poziţionat exact unde este, înregistrat pe fiecare mormânt, cine este înhumat acolo, perioada de concesiune, plăţile. La fel şi pentru aparţinători. Le va fi foarte uşor", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

"Eu acum vin să refac contractul, că a expirat contractul şi trebuie să vin. Şi mă gândesc, dacă e digital, e mai uşor. Nu mai trebuie stat la rând", a spus o persoană.

Cât costă digitalizarea cimitirelor din Braşov

În plus, găsirea unui loc de veci se va face cu cod QR și coordonate GPS.

"Având în vedere că am fost la Montparnasse în Paris să-i căutăm pe Cioran şi pe Eugen Ionescu… Şi i-am găsit. Şi i-am găsit cu greu... cred că e bine", a adăugat altă persoană.

Cele două cimitire incluse în proiectul de digitalizare au în total aproximativ 41 de mii de locuri de veci, iar costul implementării se ridică la 250.000 de lei, fără TVA. Costurile sunt acoperite din bugetul local.