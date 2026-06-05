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Video Amendă de 5.000 de lei după o intervenție întârziată a ambulanței în Bacău. Un copil a murit aşteptând

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Ancheta în cazul elevului de clasa a VIII-a decedat într-o școală din Bacău a fost finalizată. Luna trecută, copilului i s-a făcut rău în timpul pauzei, iar în ciuda intervenției medicilor, nu a putut fi salvat. 

Prima ambulanță a ajuns fără medic, iar echipajul complet a sosit prea târziu, fiind întors de la o altă urgență. Potrivit raportului, deși existau resurse de prim ajutor în zonă, acestea nu au fost alertate corespunzător pentru o urgenţă de cod roşu.

Autoritățile au constatat întârzieri și nerespectarea procedurilor de transmitere a datelor medicale.

S-a aplicat o amendă de 5.000 de lei personalului implicat și s-au dispus cercetări interne, dar şi reinstruirea angajaţilor.

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