Video Amendă de 5.000 de lei după o intervenție întârziată a ambulanței în Bacău. Un copil a murit aşteptând
Ancheta în cazul elevului de clasa a VIII-a decedat într-o școală din Bacău a fost finalizată. Luna trecută, copilului i s-a făcut rău în timpul pauzei, iar în ciuda intervenției medicilor, nu a putut fi salvat.
Prima ambulanță a ajuns fără medic, iar echipajul complet a sosit prea târziu, fiind întors de la o altă urgență. Potrivit raportului, deși existau resurse de prim ajutor în zonă, acestea nu au fost alertate corespunzător pentru o urgenţă de cod roşu.
Autoritățile au constatat întârzieri și nerespectarea procedurilor de transmitere a datelor medicale.
S-a aplicat o amendă de 5.000 de lei personalului implicat și s-au dispus cercetări interne, dar şi reinstruirea angajaţilor.
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