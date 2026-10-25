Observator » Evenimente » Amenda uriaşă primită de o femeie care a intrat cu maşina pe plajă la Cap Aurora

Video Amenda uriaşă primită de o femeie care a intrat cu maşina pe plajă la Cap Aurora

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor R.O. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.10.2026, 07:39 | Modificat la 25.10.2026, 07:40

Dacă vă era dor de litoralul nostru, avem imagini de toamnă. Doar că nu cu plaje pline de turişti aşa cum v-am obişnuit.

O şoferiţă de 51 de ani a vrut să se bucure ieri de peisajul din staţiunea Cap Aurora fără să coboare din maşină. Şi nu s-a mulţumit cu o parcare cu vedere la mare. A vrut experienţa completă. Roţi pe nisip şi valurile la doi paşi.

Doar că romantismul s-a terminat când au apărut poliţiştii. Femeia a fost identificată de agenţi, iar pentru isprava sa a primit o amendă de 10.000 de lei. Cam scumpă vederea la mare.

Redactia Observator
R.O.
Like
amenda masina plaja mare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.