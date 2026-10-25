Dacă vă era dor de litoralul nostru, avem imagini de toamnă. Doar că nu cu plaje pline de turişti aşa cum v-am obişnuit.

O şoferiţă de 51 de ani a vrut să se bucure ieri de peisajul din staţiunea Cap Aurora fără să coboare din maşină. Şi nu s-a mulţumit cu o parcare cu vedere la mare. A vrut experienţa completă. Roţi pe nisip şi valurile la doi paşi.

Doar că romantismul s-a terminat când au apărut poliţiştii. Femeia a fost identificată de agenţi, iar pentru isprava sa a primit o amendă de 10.000 de lei. Cam scumpă vederea la mare.