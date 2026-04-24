Video Amenzi de 120.000 lei la un cămin de bătrâni care funcţiona ilegal, în Capitală. Ce nereguli au fost găsite

Un cămin de bătrâni din Capitală a fost închis de polițiști după ce au descoperit că funcționa ilegal, fără autorizații esențiale, şi punea, astfel, în pericol siguranța unor persoane vulnerabile. Descoperirea a fost făcută în urma unui control desfășurat în Sectorul 2, parte dintr-o amplă acțiune de verificare a centrelor pentru vârstnici și de prevenire a abuzurilor sau a activităților ilegale.

de Eduard Marin

la 24.04.2026 , 08:53

Verificările au scos la iveală nereguli grave în căminul de bătrâni din Sectorul 2 al Capitalei: nu avea licență de funcționare, autorizație sanitară și nici aviz de securitate la incendiu. Au fost analizate și condițiile de cazare, normele de igienă, dar și modul în care erau acordate îngrijirile medicale. Pentru abaterile constatate, administratorii au fost sancționați cu 5 amenzi în valoare totală de 120.000 lei.

Totodată, autoritățile au propus suspendarea activității centrului până la intrarea în legalitate. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili întreaga activitate a societății, dar și a altor cămine de bătrâni de pe raza Capitalei.

Eduard Marin Like

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul?
Observator » Evenimente » Amenzi de 120.000 lei la un cămin de bătrâni care funcţiona ilegal, în Capitală. Ce nereguli au fost găsite
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.