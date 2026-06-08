Un angajat ROMATSA de la Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj a fost suspendat din activitate după ce a fost prins drogat la serviciu. Cazul a fost semnalat în data de 25 mai 2026 și a declanșat o anchetă internă, iar instituția susține că au fost respectate toate procedurile legale și operaționale.

Angajat al Aeroportului din Cluj, prins drogat în timpul serviciului. Reacţia ROMATSA - arhivă

Potrivit unui comunicat oficial al ROMATSA, situația a fost identificată imediat și raportată autorităților competente.

"Au fost dispuse de îndată efectuarea testărilor specifice, informarea autorităților competente și suspendarea accesului persoanei în cauză în toate locațiile ROMATSA", a transmis instituția.

În paralel, la nivelul regiei a fost constituită o comisie de cercetare prealabilă, care verifică împrejurările incidentului și eventualele răspunderi disciplinare, cu respectarea drepturilor persoanei vizate.

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ROMATSA respinge însă ferm acuzațiile potrivit cărora cazul ar fi fost mușamalizat.

"Afirmația potrivit căreia cazul ar fi fost mușamalizat sau ținut sub tăcere este contrazisă de cronologia faptelor", se arată în comunicat.

Instituția precizează că angajatul nu avea atribuții de control al traficului aerian, activând în zona serviciilor tehnice de comunicații, navigație și supraveghere (CNS), într-un sistem operațional cu proceduri de redundanță și monitorizare permanentă.

"Până în prezent, nu au fost identificate efecte asupra siguranței operaționale", mai transmite ROMATSA.

De asemenea, regia respinge și informațiile privind posibile influențe politice sau favorizări, susținând că acestea nu sunt susținute de dovezi verificabile.

ROMATSA anunță că va coopera în continuare cu toate instituțiile competente și va aplica măsurile care se impun în funcție de concluziile finale ale anchetei în desfășurare.