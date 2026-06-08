21 de mașini parcate pe o stradă din Cluj-Napoca au fost vandalizate în mai puțin de o oră, iar proprietarii s-au trezit cu zgârieturi adânci pe caroserii. Polițiștii au identificat rapid principalul suspect, un bărbat de 34 de ani, care a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru distrugere în formă continuată.

Un bărbat de 34 de ani a fost reţinut după ce vandalizat 21 de maşini parcate pe o stradă din Cluj-Napoca - iStock

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reţinut de poliţiştii, pentru 24 de ore, după ce a zgâriat 21 de parcate pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au anunţat, luni, că un bărbat de 34 de ani este anchetat pentru comiterea infracţiunii de distrugere în formă continuată.

"În data de 5 iunie, în jurul orei 18:40, un bărbat a sesizat Poliţia municipiului Cluj-Napoca cu privire la faptul că, în intervalul orar 18:00-18:40, persoane necunoscute i-ar fi zgâriat caroseria autoturismului său, parcat pe strada Romulus Vuia din municipiul Cluj-Napoca. Totodată, acesta a precizat că pe aceeaşi stradă s-ar afla şi alte autoturisme avariate în mod similar", au afirmat reprezentanţii IPJ Cluj.

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Poliţiştii deplasaţi la locul sesizării au găsit şase proprietari ale căror autorisme prezentau urme de zgâriere.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că un bărbat a provocat distrugeri în acest mod la 21 de autoturisme.

Anchetatorii au reuşit să-l identifice pe bărbatul suspectat de aceste fapte şi el a fost reţinut pentru 24 de ore.