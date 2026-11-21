Casa cunoscutului interpret Cezar Ouatu a fost călcată de hoţi, anunţă artistul. Acesta a dat alarma când a vrut să îşi pună la încheietură unul dintre ceasurile din colecţia sa şi şi-a dat seama că este cutia goală. Jaful ar fi avut loc undeva săptămâna trecută. Acesta a declarat, la Antena 3 CNN, că e vorba de cineva care ştia "mersul casei" şi care ar fi acţionat "la pont".

Potrivit surselor Observator, artistului i-au fost furate cinci ceasuri și mai multe bijuterii din aur dintr-un dormitor. Prejudiciul se ridică undeva la 18-20.000 euro, însă ar putea fi chiar mai mare de atât.

Mai precis, vorbim de cinci ceasuri de colecție, o pereche de cercei din aur cu diamante, o brățară cu zale din aur și o brățară cu bile din aur.

Hoții au sărit gardul, au forțat un geam și au pătruns în casă. Din ancheta preliminară reiese că jaful s-a produs undeva în perioada 13-18 noiembrie, însă Ouatu şi-a dat seama că a fost jefuit abia pe 20 noiembrie, când şi-a căutat unul dintre ceasuri.

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FB / Cezar Ouatu

"Să dea înapoi un pas şi să se gândească şi să dea înapoi bunurile, fără să am vreo pretenţie ulterioară. În afară de valoarea materială a obiectelor, au şi o valoare sentimentală, pentru mine, foarte mare", a spus acesta, în direct, la Antena 3 CNN.

Dincolo de prejudiciul creat, acesta s-a referit şi la pericolul la care a fost supusă familia sa. "Imaginaţi-vă că stau în acea casă şi cu fetiţa mea, şi cu partenera mea de viaţă".

Comunicatul Poliţiei

La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 15:46, polițiști din cadrul Poliției Orașului Chitila au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat de 46 de ani, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 13 noiembrie-18 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil prin forțarea unei ferestre de la bucătărie. Din locuință ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției orașului Chitila – Formațiunea de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști din cadrul Poliției orașului Chitila și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul Criminalistic.

În urma cercetării la fața locului au fost identificate și ridicate urme de interes criminalistic, cat și urme biologice aceasta urmând să fie dispuse expertizării.

Totodată, în zona imobilului au fost identificate camere de supraveghere, imaginile urmând să fie ridicate și analizate în cadrul cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.