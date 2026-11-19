A vrut să-şi păstreze banii la loc sigur, dar a fost la un pas să rămână fără peste 140 de mii de lei. Un escroc ucrainean a încercat să convingă o femeie că are conturile bancare compromise. Pentru a părea credibil, individul vorbea cu femeia inclusiv prin apeluri video create cu inteligenţa artificială, iar schema aproape că i-a ieşit.

Din fericire, bărbatul de 37 de ani a fost prins chiar în momentul în care încerca să ridice coletul în care se aflau banii și nu este vorba despre sume mici. 11.000 de euro și 86.000 de lei ar fi urmat să-i dea femeia acestui bărbat, care a reușit să o convingă să se întâlnească într-un spațiu public din Buzău pentru a-i da banii, care urmau să fie, așa cum îi promisese bărbatul, puși într-un cont securizat.

După ce a reușit să o convingă, cu ajutorul unor apeluri telefonice false, video, că i-au fost compromise conturile. Acesta s-ar fi prezentat la această întâlnire îmbrăcat într-o uniformă SRI. Acesta fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Un cetăţean ucrainean s-ar fi dat drept un ofiţer din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi ar fi contactat o persoană, anunțând-o că este victima unei fraude şi există pericolul de a-şi pierde banii, dacă nu urmează o anumită procedură. Cetăţeanul ucrainean a fost arestat preventiv, pentru înşelăciune prin metoda "securizarea sumelor de bani de către autorităţi".

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale l-au prins în flagrant pe bărbatul în vârstă de 37 de ani, cetăţean străin, bănuit de înşelăciune, faptă sesizată poliţiei în aceeaşi zi, de către victimă, un bărbat, de 48 de ani, din Buzău.

Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre un cetăţean ucrainean care s-ar fi recomandat ofiţer în cadrul SRI.

"Din cercetări a reieşit că persoana vătămată ar fi fost contactată telefonic de către o persoană necunoscută, care s-ar fi folosit de calităţi mincinoase, recomandându-se ca fiind angajat al unei instituţii şi l-ar fi informat despre faptul că este victima unei fraude şi există pericolul de a-şi pierde banii din conturi dacă nu urmează, etapizat, procedura recomandată de către acesta. Pe timpul contactelor telefonice video, persoana ar fi utilizat inclusiv instrumente din sfera inteligenţei artificiale, pentru a consolida credibilitatea contextului generat", se precizează în comunicatul IPJ Buzău.

Potrivit aceloraşi surse judiciare menţionate, bărbatul care a sesizat Poliţia şi-ar fi anunţat interlocutorul că va aduce mai multe sume de bani care ar fi trebuit depuse într-un presupus cont securizat.

"În cursul zilei de 17 noiembrie a.c., persoana vătămată s-a deplasat la locaţia stabilită de către interlocutorul său, într-un spaţiu public din municipiul Buzău, sub pretextul realizării tranzacţiei banilor, sumă despre care acesta din urmă ar fi susţinut că avea să-i depună ulterior într-un presupus cont securizat. La momentul întâlnirii dintre cele două persoane, imediat după predarea coletului în care bărbatul de 48 de ani ar fi disimulat că ar fi plasat banii din conturile personale, persoana care s-ar fi prezentat pentru preluarea banilor a fost interceptată şi imobilizată de către poliţişti, stabilind că este vorba de către un cetăţean străin, în vârstă de 37 de ani", informează sursa citată.

Ucraineanul ar fi purtat conversaţii video cu victima, folosindu-se de inteligenţa artificială

Pentru a fi cât mai credibil, cetăţeanul străin, îmbrăcat într-o uniformă, a purtat o conversaţie video cu victima, dintr-un birou, pentru a da impresia autorităţii publice pe care pretindea că o reprezintă.

"100%, acum încercaţi dumneavoastră pe viitor cuiva să dovediţi faptul cel că nu aveţi nicio legătură cu tentativa de fraudă sau mai ales atunci cândva era testat şi găsit faptul cel că pe linia telefonică i-aţi dat accesul la identitate cu acel cod numeric, da, câte cifre acolo au fost, şase cifre de la semnătura electronică sau de unde aţi primit codul ăla pe SMS. Nu, aţi primit şi un cod dacă nu mă înşel, pe SMS, îmi puteţi chiar acuma. SMS-ul, dumneavoastră aţi comunicat persoane, persoane aţi comunicat, da, ăla pe care aţi fost contactat. Spuneţi şefului că aveţi o, mă rog, acum îi spuneţi ce-i spuneţi, da, adică nu mă interesează, pur şi simplu deţinem confidenţialitatea, în urma procedurii să ştiţi deja o să-i puteţi anunţa şi persoanele apropiate, soţia să fie şi ea precaută şi atentă. La fel, soţia nu o anunţăm despre ce s-a întâmplat astăzi. Vă mulţumesc pentru înţelegere, o seară liniştită să aveţi şi ne auzim mâine. Să trăiţi, numai bine", ar fi afirmat cetăţeanul străin într-una dintre conversaţiile purtate cu victima, potrivit transcrierii.

Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri, fiind reţinut pentru 24 de ore pentru pentru complicitate la tentativă pentru înşelăciune. Ulterior, a fost prezentat procurorilor cu propunere de sesizare a instanţei în vederea arestării preventive. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a bărbatului.