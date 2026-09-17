Scandal cum nu am vazut nici in telenovele. Amanta unui milionar din Timişoara este obligata de instanţă să-i restituie bărbatului suma de 500 de mii de euro la cererea soţiei înşelate. Judecătorii spun că banii oferiţi de omul de afaceri erau bun comun şi au fost acordaţi fără acordul nevestei. În timpul relaţiei care a durat ani buni milioanarul spune că i-a dat bani amantei peste două milioane de euro. În instanţă, bărbatul a susţinut că nu a avut discernământ pentru că amanta l-ar fi otrăvit cu mercur.

Milionarul Adrian Petru Luca şi Andreea s-au cunoscut în 2018. Tânăra abia câştigase un concurs de frumuseţe, şi deşi bărbatul era căsătorit, cei doi au început o relaţie care a durat aproape trei ani.

"Pe domnişoara miss 2,2 în 2018, în primăvară. Ca într-o relaţie clasică între un bărbat şi o femeie, nimic special", a spus Adrian Petru Luca.

Cuplul a dus o viaţă de lux, după cum a arătat omul de afaceri în faţa instanţei. Vacanţe în Mykonos sau Tokyo, bijuterii de zeci de mii de euro, un apartament si două maşini scumpe. Iar asta se vedea şi în pozele tinerei. S-a postat la acea vreme la Monte Carlo, cu haine semnate de designeri celebri sau în avioane de lux.

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Viaţa de vis s-a stransformat în coşmar. În 2020 femeia a făcut o plângere penală pe numărul bărbatului şi a fost emis şi un ordin de protecţie. Milionarul ar fi încercat inclusiv să-l calce cu maşina pe unul dintre martorii din dosar. Femeia şi-a retras apoi plângerea, iar cei doi s au împăcat. După încă un an, când relaţia s-a încheiat, bărbatul a încercat să îşi recupereze în instanţă investiţia.

Milionarul a susținut în instanță că a fost exploatat financiar

Milionarul le-a spus magistraţilor că relaţia extraconjugală a fost doar un act teatral din partea femeii, iar iubirea şi planurile de căsătorie de care vorbea erau doar un paravan prin care îl exploata financiar.

Bărbatul susţine că tânăra l-ar fi otrăvit cu mercur, iar intoxicaţia i-ar fi luat minţile. Instanţa l-a constrazis însă.

Femeia a încercat să se apere la judecată şi le-a spus magistraţilor că nu ştia că e căsătorit. În decizia tribunalului se arată, totuşi, că la interogatoriu amanta se referea la soţie cu apelativul de "ficusul". Într-un final, magistraţii i-au dat dreptate bărbatului. Tribunalul București a decis că banii pe care milionarul i-a dat amantei erau, de fapt, bani comuni ai soților. În total, Andreea trebuie să restituie acum peste 500 de mii de euro. A fost scutită însă de plata vacanţelor şi a transferurilor care au fost sub 25 de mii de lei.

"Cât timp erau căsătoriţi şi bunirile făceau parte din masa supusă partajării, comună a ambilor soţi, nu ar fi putut să ofere daruri manuale de o valoare semnficativă şi nu ar fi putut să facă donaţii fără acordului celuluilal soţ", a afirmat Daniel Manolache, avocat.

Cine este Adrian Petru Luca și cum și-a făcut averea

Adrian Petru Luca este milionar în euro din imobiliare. A câştigat sume uriaşe din vânzarea unor terenuri pe care s-a construit centura ocolitoare a Aradului şi autostrada Vestului, Timișoara-Arad. Soţia lui este un notar renumit în Timişoara. Cei doi au divorţat între timp.

Andreea, fostă miss, nu a lăsat scandalul să o afecteze şi duce tot o viaţp de lux. Tânăra s-a căsătorit, tot cu un milionar. Unul dintre moştenitorii unui imperiu de milioane din zona Moldovei.

Reporterii Observator au încercat să ia legătura toti cei implicaţi, dar niciunul nu a putut fi contactat.