Trăim vremuri în care mulţi se tem nu doar de ratele la bancă, ci și de bănci în sine. Şi pare că au de ce. Publicaţia Profit.ro a dezvăluit amenzile uriaşe pe care Consiliul Concurenţei le-ar fi pregătit pentru zece mari bănci din România: aproape 800 de milioane de euro. Acuzaţia? Extrem de gravă: ar fi manipulat indicele ROBOR, după care s-au calculat dobânzile la creditele a milioane de români.

Ca să înțelegeți dimensiunea: toate amenzile date de Consiliul Concurenței în tot anul 2025 au fost de nici 70 de milioane de euro. Investigația a început în 2022, când inspectorii Concurenței au dat buzna în bănci, au deschis calculatoare, telefoane, emailuri și au citit până şi conversațiile pe WhatsApp ale directorilor.

Raportul final are 700 de pagini. Iar acum s-a ajuns la propunerea de sancțiuni, şi sunt cele mai mari din istoria instituției. Propunerea trebuie aprobată de plenul Consiliului, iar o decizie ar putea veni până la finalul lunii iunie. Băncile vizate au dreptul să conteste măsura și să-și prezinte punctul de vedere. ROBOR a contat enorm pentru românii cu credite în lei.

Deși pentru creditele ipotecare el a fost înlocuit cu IRCC, milioane de oameni au plătit, ani de zile, dobânzi calculate după acest indice. Într-un răspuns pentru Observator, reprezentanții Consiliului Concurenței au evitat să confirme informaţiile profit.ro.