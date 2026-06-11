În România, poți cumpăra aproape orice. Inclusiv șansa de a deveni părinte. Am intrat într-o lume care funcționează în umbră, la granița dintre disperare și profit. O lume în care femei tinere își oferă corpul pentru zeci de mii de euro. Fetele sunt convinse să fie mame surogat, să meargă la analize, programate la fertilizare şi pregătite să renunţe la copil după naştere. Intermediarii negociază prețuri ca la bursă, iar medicii explică pas cu pas cum poate fi ocolită legea. Este un mecanism care funcționează sub ochii tuturor. Iar când statul nu stabilește reguli, regulile sunt scrise de cei care au interesul să câștige. O investigaţie în exclusivitate dspre industria mamelor surogat, filmată cu o cameră ascunsă.

DISCUŢIE REPORTER - MEDIC PRIVAT

- Noi scriem că este al ei, ea spune că e cu soţul dumneavoastră, că s-au iubit ei. Îl trece pe el la tată şi apoi ea renunţă la copil şi o să înfiaţi!

- O rezolvăm aşa!

Articolul continuă după reclamă

În România poţi găsi oricând o mamă pentru copilul tău. Pe care nu poţi sau nu vrei să-l porţi în pântec. Am descoperit o adevărată industrie, în care femei vulnerabile sunt dispuse să devină mame de închiriat. E nevoie doar de bani. Funcționează ca o bursă în toată regula: de o parte, cupluri care postează cereri în care spun ce fel de mamă vor şi cât oferă. De cealaltă, fete care cer bani direct sau prin intermediari. Sunt grupuri private pe reţelele de socializare, cu zeci de anunțuri cu mame surogat, sute de membri şi negocieri pe bandă rulantă. Unele fete își lasă direct numărul de telefon, altele cer să fie contactate în privat. Acolo am găsit-o și pe ea. E din Suceava. Are puțin peste 20 de ani, și,un preţ ferm în minte - 30.000 de euro.

Industria mamelor surogat

După mai multe zile de discuţii, a acceptat să vină la Bucureşti. Şi nu a venit singură, ci însoţită de partenerul de viaţă şi de copilul lor de 8 luni.

Reporter-mamă surogat:

- Cu banii cum facem?

- Nu ştiu dacă vrei să ne dai la început! Sau dacă eu am încredere să ne dai la sfârşit!

- Punem într-o bancă, într-un cont pe numele meu şi până nu se termină toată procedura, nu îi scot!

Partenerul ei, aproape de două ori mai în vârstă decât ea, e în alertă.

- Îmi zice al meu: Stai să vezi că acum ajungem în gară şi vine DIICOT-ul! Să vezi ce te ia pe sus!

Ea pare mult mai liniştită. Deja ştie ce va face după ce se încheie afacerea.

Reporter-surogat: Eu vă spun sincer pentru ce îmi trebuie banii. Am nişte probleme mai mari cu dinţii şi vreau să îi repar. Salariul concubinului meu e mic, fata a venit pe neaşteptate.

- Dar el e de acord 100%?

- Da, da! În certificat o să fie trecut soţul dumneavostră. Eu renunţ la custodie!

Ca să demonstreze cât e de serioasă, ne pune pe masă toate documentele de la naşterea fetiţei sale. Analizele şi buletinele medicale arată că totul a fost în regulă.

Reporter-surogat: Cum ţi-a venit ideea asta?

- Vorbeam cum o prietenă de a mea. Şi ea mi-a spus. Aşa am ajuns noi la mame surogat. Am început să dau un scroll pe Facebook şi să încerc.

- Te-a mai contactat cineva?

- M-a mai contactat cineva şi a zis că îmi dă 10 mii de euro şi nu.

- Măcar să merite sacrificiul.

Sacrificiul înseamnă întreaga procedură de inseminare artificială, apoi o sarcină cu copilul altora. Facem şi primul pas: un set de analize, obligatorii în cazul fertilizării în vitro.

În aşteptarea rezultatelor, ne povesteşte crâmpeie din viaţa ei.

- Eu din păcate nu mai am pe nimeni. Mama a murit! Şi am rămas singură!

- Aţi avut probleme cu legea vreunul dintre voi?

- Nu, nu, nu! Doamne fereşte! Slavă Domnului!

- Nici tu, nici el!

- Nu!

Nu e chiar aşa. Partenerul ei are antecedente penale. A fost condamnat pentru furt calificat.

- Mă rugam să doarmă fata. E altceva, Nu imi place când e el pe lângă mine. A, de ce ai spus aia, trebuia să spui altceva, mă corectează.

Am mers şi mai departe. Am făcut programare atât la una dintre cele mai mari maternităţi din Bucureşti, cât şi la o cunoscută clinică privată. Nu am ales întâmplător. Medicii ne-au fost recomandaţi pe acelaşi grup online. pentru că oriunde există o piaţă există şi Intermediari. Oamenii care nu apar în acte. Care nu fac analize. Dar care cunosc fete disponibile, care știu ce medic rezolvă.

- Te învăţ eu... Îi iei datele de pe buletin, tot. O pui să dea o declaraţie precum că renunţă la custodia copilului în favoarea tatălui. Că a avut o aventură, că nu vrea să ţină copilul.

Variante low-cost

Femeia ne recomandă şi variante low-cost. Sunt fete de 18-19 ani care acceptă să fie mame surogat pentru câteva mii de euro...

- Vrei să vorbesc cu fata asta pe care o am eu? Are 18 ani!

- Cât ţi-a cerut?

- 30.000.

Un alt intermediar ne dă asigurări că ne poate feri de ţepari.

- Ca la loterie. Bagi banul, dar nu te aştepţi să ajungi la final! Eu am mai făcut asta cu o mamă surogat. Are fetiţa un an şi şase luni. Am avut nişte probleme, dar le-am rezolvat cu un acord, cu bani. E cale lungă cu actele. Dar se rezolvă.

Şi el susţine că sunt fete gata să își transforme corpul într-o sursă de venit pe mult mai puţini bani.

- Cât ţi-a cerut?

- 30. (n.r. - 30.000 de euro)

- E mult 30 de mii. Pe la Galaţi s-au dat şi 4.000. 10.000 s-a reuşit. 30.000 nu are rost, e exagerat!

Intermediarii știau exact unde să ne ducă. Au sunat, au făcut programări, iar unul dintre ei ne-a însoțit personal la spitalul de stat.

DISCUŢIE DOCTORIŢA SPITAL STAT

-Ideea e aşa: dumnevoastră aveţi un soţ, soţul dumneavoastră se va declara partener cu această femeie!

Trebuie să declare că sunt într-o relaţie! Se prezintă cu soţul, spun că vor să facă un copil şi vedem pas cu pas! Şi de născut ar naşte tot aici?

Da, tot aici!

Există şi alternative.

La clinica privată, același manual. Cu mai puțin tact și mai mult cinism.

- O să vă spunem noi cum se face. Îi dăm o sumă la embriotransfer. Îi dăm eşalonat, nu aşa! Nu e ce vrea ea! Nu putem să apărem la tribunal cu toţii! Asta e ce se face în România, nu avem cum altfel! Aşa facem toţi! În clinici este lege! El o exploatează, ia şi el din bani!

Piaţa nu e ascunsă. E doar ignorată de autorităţi. România nu numără mamele surogat. Nu avem o lege pentru asta. Nu există statistici oficiale, nu există registre, nu există raportări. Există doar drame. Drama celor care nu pot avea copii într-un sistem care nu-i ajută cu nimic. Şi drama celor care poartă în pântec copii pe care nu-i vor ţine niciodată în braţe, pentru un pumn de arginţi.