Vlad Marinescu, actorul care a transformat cel mai faimos club de striptease din Capitală într-un bordel, a fost reţinut, alături de alţi zece complici. E acuzat că a câştigat milioane de euro din prostituţie şi droguri, bani pe care i-a spălat printr-o fundaţie care promova activităţi "cultural-artistice". Ancheta procurorilor scoate la iveală detalii şocante. Angajatele erau îndemnate să facă sex neprotejat, chiar dacă unele erau infectate cu HIV. Pentru a le menţine docile, managerele clubului le îndemnau să se drogheze alături de clienţi. Ori le turnau pe ascuns substanţe interzise în băutură.

Averea strânsă de Vlad Marinescu s-a văzut la percheziţii. Procurorii au ridicat maşini în valoare un sfert de milion de euro, 150.000 de euro cash şi un kilogram de cocaină din casele lui şi ale complicilor. Banii s-au făcut prin exploatarea tinerelor care se angajau ca dansatoare în clubul supranumit "Raiul striptease", dar erau apoi împinse spre prostituţie. Ancheta a pornit de la denunţul unei angajate ai cărei părinţi lucrează în justiţie.

După angajare, tinerele racolate treceau printr-o perioadă pe probă. Erau instruite de managerele clubului, aceleaşi care le şi supravegheau şi le încasau banii. Pentru a atrage cât mai multi clienţi, fetele treceau obligatoriu proba cântarului - dacă erau prea slabe sau prea grase, intrau la dietă. Acum, clubul este sigilat de polițiști şi nimeni nu mai poate intra până la finalizarea anchetei.

Una dintre victime le-a povestit anchetatorilor ce pretenţii aveau managerele: "În cazul unui client i s-a spus expres că trebuie să facă sex neprotejat".

Astfel de practici aveau loc chiar dacă unele dansatoare erau infectate cu virusul HIV, un aspect cunoscut de conducere. În camerele clubului se consumau şi droguri, aduse de bodyguardul localului, cunoscut drept Bandy. Şi angajatele erau încurajate să se drogheze, pentru a rămâne docile, spune o denunţătoare: "Una din femei a fost drogată și dusă ulterior la spital. Nu s-a depus nicio plângere, pentru că angajatele sunt instruite în acest sens".

Altă tânără susţine că una dintre managere i-a pus droguri în băutură, fără să o anunţe: "S-a simțit foarte euforică și agitată în același timp. A auzit-o pe acea doamnă spunându-i patronului că a băut tot paharul".

Gruparea folosea şi metoda lover-boy pentru a controla tinerele. Bărbaţi care nu figurau ca angajaţi ai clubului, dar erau înţeleşi cu patronul, legau prietenii cu angajatele, doar pentru a le convinge să primească mai mulţi clienţi.

"Era arhicunoscut. Toţi taximetriştii ştiau. Poliţia venea des aici, pentru că erau încăierări. Veneau şi ambulanţele. Turiştii din Centrul Vechi ştiau că aici găsesc şi fete, dar şi substanţe", spune Adriana Bahmuţeanu.

Totuşi zeci de tinere au continuat să răspundă anunţurilor de angajare.

Una dintre momeli era promisiunea unor contracte în străinătate

Pentru o deplasare la un club din Malta, de exemplu, tinerelor li se promiteau câştiguri de până la 10.000 de euro. Acestea ar fi urmat să păstreze jumătate din banii daţi de clienţi pentru dansuri private. Şi o treime din valoarea băuturilor pe care i-ar fi convins să le consume.

Pentru a spăla banii, Vlad Marinescu a se folosea de fundaţia Babylonia, înfiinţată de partenerii săi. În acte, aceasta figura cu activităţi inocente, precum organizarea de "activităţi artistice" sau premierea "tinerelor talente".

În realitate, aici intrau sumele obţinute din prostituţie. Banii erau viraţi apoi către firme deţinute de Marinescu şi asociaţii săi şi ulterior în conturile lor personale.

Potrivit procurorilor, din 2019 şi până în prezent, gruparea care a condus clubul The Buddhist a obţinut aproape 4 milioane de euro.

Trei arestări preventive în dosarul "Buddhist". Două persoane, plasate sub control judiciar

Tribunalul a admis parțial propunerea formulată de DIICOT în dosarul nr. 7443/3/2026 și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei inculpați, începând cu 27 februarie 2026 și până la 28 martie 2026, inclusiv.

Este vorba despre Andrei Florin Marius, bodyguard al clubului, Ionescu Mihail Aurel, indicat ca furnizor de droguri, și Suciu Roxana Daniela, una dintre managerele clubului. În același dosar, și Vlad Marinescu a fost arestat preventiv.

În schimb, instanța a respins ca nefondată propunerea de arestare preventivă față de alți doi inculpați și a dispus plasarea acestora sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Totodată, judecătorii au decis punerea lor în libertate de îndată, sub puterea noii măsuri preventive.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

