O asistentă de 23 de ani din Constanța a murit, după ce i s-a făcut rău la muncă. Intrase de dimineață în tură

O asistentă de 23 de ani din Constanța a murit, după ce i s-a făcut rău în timpul programului. Tânăra a intrat de serviciu în tura de dimineață, iar după ceva timp a acuzat dureri de stomac. În ciuda eforturilor colegilor săi, nu s-a mai putut face nimic.

Din primele informații, se pare că asistenta ar fi avut hemoragie internă. Polițiștii au întocmit un dosar penal, iar trupul femeii a fost ridicat în vederea necropsiei. Incidentul a avut loc la clinica medicală Euromaterna din municipiul Constanța.

Ce spun polițiștii

La data de 27 februarie a.c., în jurul orei 8.20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-ar fi făcut rău și ulterior ar fi decedat, la clinica medicală Euromaterna din municipiul Constanța.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 23 de ani. Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit urmează să fie depus la Morga Cimitirului Central pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cauzelor decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰