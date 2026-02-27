Ce au descoperit procurorii în timpul perchezițiilor în dosarul clubului The Buddhist

Perchezițiile de amploare în dosarul clublui The Buddhist au scos la iveală nu doar nereguli, dar și o adevărată "comoara". Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descoperit şi ridicat opt autoturisme, aproximativ 525.000 de lei, 40.000 de euro, documente, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii şi aproximativ un kilogram de cocaină.

"Au fost reţinute 11 persoane şi plasate sub control judiciar alte patru, cercetate pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor. În sarcina uneia dintre persoane s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc", informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile. Conform unor surse judiciare, este vorba despre o reţea condusă de patronul clubului, care ar fi obţinut peste 19 milioane de lei din activităţi de prostituţie.

24 de percheziții domiciliare

În acest caz au fost efectuate joi 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Constanţa, Ilfov şi Ialomiţa şi în Bucureşti, dosarul penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor.

"Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că, începând cu anul 2018, patru suspecţi au constituit, pe raza municipiului Bucureşti, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, în timp, alţi membri, în scopul obţinerii unor sume mari de bani prin exploatarea unor tinere, obligate la practicarea prostituţiei în cadrul unui club de noapte din Sectorul 5 al municipiului Bucureşti. Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupului infracţional au recrutat zeci de tinere, prin intermediul paginii de internet a clubului, dar şi prin intermediul unor anunţuri pe reţelele de socializare, pe care le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic. În realitate, după angajare, victimelor li se punea în vedere faptul că singurul mod de a obţine vreo sumă de bani era să ofere servicii sexuale contra cost clienţilor clubului", a precizat DIICOT.

Cine erau victimele

Tinerele aveau, în general, studii precare, erau lipsite de sprijinul familiei, cu posibilităţi financiare reduse, fără loc de muncă, unele dintre ele fiind chiar diagnosticate cu tulburări psihice.

"În vederea exercitării unui control cât mai strict asupra victimelor, suspecţii au perfecţionat un sistem de evidenţă a clienţilor şi a sumelor de bani încasate, care cuprindea inclusiv sancţiuni pentru victimele care nu îşi atingeau ţinta impusă de clienţi. Totodată, suspecţii au recurs şi la diferite forme de presiune psihică asupra persoanelor vătămate, în sensul că victimele care nu îşi atingeau ţinta de clienţi erau penalizate la finalul lunii, fiindu-le reţinută parte din câştiguri şi fiind obligate, astfel, să întreţină din ce în ce mai multe raporturi sexuale", au explicat procurorii.

Cercetările au stabilit că membrii grupării au obţinut, până în luna februarie 2026, foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei de pe urma practicării prostituţiei.

Pentru "albirea" sumelor astfel obţinute, gruparea a pus la punct un mecanism de disimulare a originii ilicite a veniturilor, ce presupunea colectarea banilor şi transferul acestora, sub diferite forme, în conturile unei fundaţii, de unde erau transferate în conturile unor societăţi controlate de aceeaşi grupare şi de unde cea mai mare parte era transferată în conturile liderilor grupului, pentru a fi introduse în circuitul civil.

Joi dimineaţa, la momentul efectuării percheziţiilor, unul dintre suspecţi a fost prins având asupra lui 17 doze de cocaină şi la scurt timp după ce comercializase o doză unui client. Clubul de noapte este situat pe bulevardul Regina Elisabeta.

