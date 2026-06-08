Angajaţii DGASPC Cluj intră în grevă japoneză. Ce reclamă salariaţii

Noua lege a salarizării scoate din nou angajaţii în stradă. Sindicaliştii clujeni anunţă declanşarea unei greve japoneze la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, joi, în intervalul 00:00 - 24:00, protestul urmând să se desfăşoare fără întreruperea activităţii.

Potrivit Sindicatului "Unirea" Cluj, afiliat la Federaţia FNS Pro.Asist şi Cartel Alfa, protestatarii, inclusiv cei care lucrează în ture, sunt nemulţumiţi de proiectul noii legi a salarizării, considerând că acesta "nu reflectă realitatea muncii din asistenţa socială". Ei vor purta o banderolă albă pe braţul stâng, fiind aleasă această formă de protest aşa încât beneficiarii serviciilor sociale să nu fie afectaţi.

Angajaţii DGASPC, nemulţumiţi de noua legea a salarizării

"Activitatea DGASPC presupune intervenţii complexe, responsabilitate permanentă şi continuitate 24 de ore din 24, în special în serviciile rezidenţiale destinate copiilor, adulţilor cu dizabilităţi, persoanelor aflate în situaţii de risc, persoanelor cu afecţiuni severe, precum şi beneficiarilor cu istoric de abuz, neglijare, traumă sau vulnerabilitate majoră", precizează reprezentanţii Sindicatului "Unirea" Cluj într-un comunicat de presă.

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Potrivit aceleiaşi surse, serviciile sociale nu sunt servicii administrative obişnuite, în condiţiile în care în centrele rezidenţiale se asigură cazare, hrană, îngrijire personală, supraveghere, sprijin emoţional, consiliere psihosocială, asistenţă pentru sănătate, activităţi de abilitare şi reabilitare, intervenţii pentru menţinerea autonomiei şi, după caz, sprijin în situaţii terminale sau de criză.

"Nomenclatorul serviciilor sociale include explicit servicii sociale cu cazare şi servicii rezidenţiale, iar pentru persoanele adulte cu dizabilităţi sunt prevăzute servicii adaptate nevoilor individuale, în medii asistate sau instituţionalizate", adaugă sursa citată.

Angajaţii vor purta o banderolă albă pe braţul stâng, fără întreruperea activităţii la locul de muncă

Sindicaliştii mai susţin că datele publice arată "nivelul ridicat de complexitate al beneficiarilor din sistemul de protecţie şi asistenţă socială", la nivel naţional, la 31 martie 2025, persoanele încadrate în grad de handicap grav reprezentând 43,59%, iar cele încadrate în grad accentuat 44,49% din totalul persoanelor cu handicap, adică peste 88% cumulat în cele două grade de severitate.

"În zona serviciilor rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi, documentele strategice naţionale indică ponderi foarte ridicate ale cazurilor grave: aproximativ 84% persoane cu handicap grav şi 14% cu handicap accentuat. Ca tipologie, cele mai mari ponderi sunt reprezentate de handicapul psihic, aproximativ 44%, şi handicapul mintal, aproximativ 37%, existând totodată şi persoane cu handicap fizic, somatic, vizual sau cu surdocecitate

", arată aceeaşi sursă.

În aceste condiţii, Sindicatul „Unirea" Cluj consideră că proiectul noii legi a salarizării „nu reflectă realitatea muncii din asistenţa socială”.

"Reducerea sau plafonarea sporurilor, precum şi menţinerea unor coeficienţi salariali inechitabili pentru personalul din asistenţă socială riscă să accentueze deficitul de personal, demotivarea profesională şi migrarea angajaţilor către alte sectoare mai bine remunerate", menţionează sindicaliştii.

Sindicatul atrage atenţia asupra unei „discriminări profesionale” în interiorul aceleiaşi familii ocupaţionale de funcţii bugetare - "Sănătate şi asistenţă socială".

"Deşi personalul din DGASPC lucrează cu beneficiari aflaţi în situaţii de risc sever, în servicii cu program continuu şi cu responsabilitate directă pentru viaţa, siguranţa şi demnitatea persoanelor vulnerabile, nivelurile de salarizare propuse pentru asistenţa socială rămân disproporţionat de reduse comparativ cu sectorul sănătăţii", explică iniţiatorii protestului.

Aceştia reamintesc că activitatea din protecţia copilului şi asistenţa socială presupune "expunere constantă la suferinţă, traumă, agresivitate, decompensări psihice, dizabilitate severă, dependenţă de îngrijire, urgenţe sociale şi situaţii de criză familială".

"Această muncă necesită competenţe specializate, rezilienţă emoţională, responsabilitate juridică şi disponibilitate continuă", subliniază sursa citată.

Prin protestul din 11 iunie, angajaţii DGASPC Cluj solicită recunoaşterea reală a complexităţii muncii din Asistenţa Socială, menţinerea sporurilor care reflectă condiţiile efective de muncă, riscul şi suprasolicitarea profesională, stabilirea unor coeficienţi salariali echitabili pentru personalul din serviciile sociale, eliminarea discrepanţelor nejustificate faţă de alte categorii profesionale din aceeaşi familie ocupaţională, transmiterea de către conducerea DGASPC Cluj către ministerul de resort şi către factorii decizionali a nemulţumirilor legitime ale salariaţilor şi deschiderea unui dialog real cu reprezentanţii salariaţilor înaintea adoptării unor măsuri care afectează grav stabilitatea sistemului social.

Sindicatul "Unirea" Cluj subliniază că greva japoneză nu este îndreptată împotriva beneficiarilor sau a familiilor acestora, ci reprezintă un semnal public de alarmă privind riscul de destabilizare a unui sistem deja suprasolicitat.

"Protecţia copilului şi asistenţa socială nu pot funcţiona prin sacrificiul tăcut al angajaţilor. Serviciile sociale înseamnă continuitate, responsabilitate şi intervenţie umană acolo unde vulnerabilitatea este maximă", conchide Sindicatul "Unirea" Cluj.