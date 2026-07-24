Trei directori ai unor fabrici de armament de stat sunt acuzaţi de DNA că au cerut şpăgi de zeci de mii de lei pentru a acorda contracte de mentenanţă unor firme private. În casa unuia dintre ei, procurorii au găsit o jumătate de milion de euro, bani ascunşi în pungi şi plicuri. Dar şi două ceasuri de lux, cu o valoare de piaţă de peste 400 de mii de lei. Ancheta a scos la iveală şi situaţii absurde. O tranşă a mitei a fost returnată de unul dintre directori, pe motiv că banii erau falşi.

Potrivit DNA, pentru a acorda contracte de mentenanţă din banii statului, greii din industria de apărare ar fi cerut mită de la firmele interesate. Primul pe lista celor acuzaţi este Mihai Rafiu, directorul Uzinei Mecanice Bucureşti. Potrivit DNA, Rafiu ar fi cerut unui om de afaceri 48.000 lei, în 12 tranşe. S-a angajat în schimb să facă achiziţii de la firma acestuia.

La Uzina Mecanică Bucureşti se fabrică cele mai noi tancuri româneşti, modelele TR 85, dar şi transportoarele Piranha 5. Fabrica ţine de Romarm şi se află în subordinea Ministerului Economiei.

"Nu cred că totul este curat în industria de aparare, după cum nu cred că în Romania nu mai există corupţie. Dacă instituţiile statului identifica corupţie, să pedepsească", a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei.

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Bani ascunși în pungi și plicuri, plus ceasuri de lux

Tiberiu Pîrvu este al doilea nume greu de pe lista DNA. Directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni este acuzat că a primit 25.900 de lei de la acelaşi om de afaceri care l-a mituit şi pe Mihai Rafiu. Motivul - aprobarea unor comenzi. Surpriza procurorilor a venit la percheziţii. O jumătate de milion de euro au găsit în casa acestuia, bani ascunşi în pungi şi plicuri. Dar şi două ceasuri de lux. Un Patek Philippe cu o valoare de piaţă de peste 190.000 de lei. Şi un Rolex de aur de aproape 230.000 de lei.

Reporter: De unde aveaţi atâţia bani?

Mihai Rafiu: Nu comentez.

Reporter: Ce făceaţi cu aceşti bani?

Mihai Rafiu: Nu comentez!

Reporter: Cum comentanţi atunci acuzaţiile pe care vi le aduc procurorii?

Mihai Rafiu: Nu comentez!

De luare de mită este acuzată şi Liliana Sorescu, director comercial al uzinei de la Plopeni. Aceasta ar fi cerut de două ori mită de la acelaşi om de afaceri pentru a aproba nişte comenzi.

Dolarii falși ar fi fost descoperiți într-o vacanță în Turcia

A doua oară când Liliana Sorescu ar fi cerut şpagă a fost atunci cand i-a mai cerut încă odată omului de afaceri bani pe motiv că primele bancnote ar fi fost false. Spun anchetatorii ca ar fi primit iniţial 3.800 de dolari, pe care ar fi încercat să îi cheltuie într-o vacanţă, în Turcia.

Acolo ar fi aflat în timp ce făcea cumpărături că dolarii nu sunt reali. Şpăgile la Uzina de la Plopeni nu sunt o noutate. În 2022, doi consilieri ai directorului general au fost acuzaţi de DNA că au cerut bani de la furnizori pentru a le aproba contracte. Mita a inclus atunci şi 13 miei de Paşte. Cei trei directori, dar şi omul de afaceri care le-a dat mită au fost plasaţi în arest la domiciliu.