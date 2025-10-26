Ansamblul Monumental "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, una dintre cele mai cunoscute comori culturale ale României care riscă însă să se degradeze complet. De luni întregi, proiectul de restaurare este scos la licitație, însă nicio firmă nu a vrut până acum să se ocupe de lucrările prea complexe şi dificile. Ultima restaurare a Ansamblului Brâncuși a fost făcută acum 25 de ani.

Deși lucrările nu sunt urgente din punct de vedere al degradării imediate, autorităţile caută soluţii pentru conservare.

O singură companie din Franța a încercat să se înscrie la licitaţie, însă documentele depuse nu respectau legea. Iar asta pentru că angajaţii firmei nu erau familiarizați cu procedurile din ţara noastră.

Fondurile pentru proiect vin de la Ministerul Culturii și sunt gestionate de Institutul Național al Patrimoniului. Doar pentru planul de proiect sunt alocați 70.000 de euro.

Lucrările la Coloana Infinitului ar putea începe la mijlocul anului viitor, 2026 fiind anul lui Brâncuși. Asta, însă, doar dacă se va găsi o firmă care să-şi asume lucrările în următoarele patru luni.

