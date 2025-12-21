Sărbătorile de iarnă se apropie şi, dacă nu suntem atenţi, am putea primi şi alţi vizitatori decât Moş Crăciun. Poliţiştii avertizează că, în această perioadă, au loc cele mai multe spargeri de locuinţe. Pradoxal, majoritatea ponturilor pentru hoţi le dau chiar victimele care pleacă în vacanţă sau la rude şi postează fotografii pe reţelele de socializare.

Numărul spargerilor de locuințe crește cu până la 50% în această perioadă. Nu vin cu cadouri, dar sunt gata să împacheteze tot ce găsesc în casele noastre. Şi nu iau vacanţa de sărbători. Dacă plecăm de acasă, cel mai bine este să lăsăm cheia unui prieten de încredere sau să apelăm la o firmă de pază. În plus, tehnologia ar trebui să ne devină aliat.

Pe acest principiu a mers și Doru. Casa lui este înțesată cu senzori şi are contract cu o firma de pază.

5.000 de lei un sistem echipat ca la carte

"Ei verifică în locul tău pentru că eşti plecat, nu eşti acasă, nu ai cum să ajungi în timp scurt acasă să verifici. Descurajează foarte mult, adică hoţii nu mai au timp să cotrobaie în toată casa", a declarat Doru Mureşan.

Un astfel de sistem de alarmă conţine senzori de detecţie pentru mişcare şi deschiderea uşilor şi ferestrelor. Pot fi adăugate şi obiecte casnice smart controlate de la distanţă.

Un sistem complet de alarmă costă în jur de 5.000 de lei, la care se adaugă un abonament lunar de circa 150 de lei pentru firma de securitate. Infractorii știu exact ce semne să urmărească: o ușă care nu se mai deschide zile la rând, o cutie poștală plină cu pliante sau ferestre lăsate rabatate. De aceea, o cheie de rezervă, un vecin care ia corespondenţa poșta sau aruncă din când în când o privire pot face diferența.

Atenție și la rețelele de socializare: fotografiile din vacanță pot deveni anunțuri publice pentru hoți. Polițiştii recomandă să le postezi doar după ce te întorci acasă şi recomandă să fii atent şi cui deschizi uşa.

"Să nu permită intrarea celor care pretind că reprezintă diverse instituții sau furnizori de servicii. Este recomandat să solicite legitimații și verifice informațiile prezentate, iar în orice situaţie să evite divulgarea datelor despre programul zilnic sau despre bunurile de valoare deținute", a declarat Remus Mezincă, IPJ Timiş.

Cel mai simplu e să fim vigilenţi. Paza bună trece primejdia rea.

