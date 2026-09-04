Trabzonspor anunţă, oficial, despărţirea de Denis Drăguş

Reprezentanţii clubului turc de fotbal Trabzonspor au anunţat, joi seara, despărţirea oficială de atacantul român Denis Drăguş.

Turcii l-au luat pe Denis Drăguş în vara lui 2024, pentru 1,7 milioane de euro, de la Standard Liege, însă românul nu a dat niciodată randamentul scontat şi astfel a fost împrumutat pe rând la echipe precum Eyupspor sau Gaziantep.

Iar cum, în vara acestui an, cei de la Trabzonspor au reuşit să-şi aducă atacanţi de top, precum Mohamed Salah, de la FC Liverpool, sau Franculino, de la Midtjylland, ultimul adus pentru 17 milioane de euro, turcii au decis să se despartă oficial de Denis Drăguş.

Afacerea i-a costat scump pe turci, existând informaţii că aceştia i-au plătit peste un milion de euro românului astfel încât Denis Drăguş să accepte întreruperea contractului cu doi ani înainte de termen.

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De asemenea, există informaţii care arată că Denis Drăguş urmează să semneze cu FCSB şi să devină cel mai bine plătit fotbalist din Superliga României.